Phóng viên: Thưa Ngài Đại sứ, lễ trao nhãn diễn ra đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngài đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này và sự phát triển của mạng lưới LabelFrancÉducation tại Việt Nam?

Đại sứ Didier Le Bret: Thật tình cờ nhưng cũng rất ý nghĩa khi hôm nay, đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi tổ chức trao nhãn chất lượng này cho nhà trường. Nhãn LabelFrancÉducation trước hết là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và cam kết của nhà trường, cũng như chất lượng vượt trội của một mô hình giáo dục, nơi trẻ em Việt Nam được học tập trong môi trường song ngữ, thậm chí ba ngôn ngữ.

Nhãn LabelFrancÉducation được Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp lập ra từ năm 2012, dành cho các cơ sở giáo dục nước ngoài giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình giáo dục quốc gia. Mạng lưới hiện quy tụ 825 cơ sở tại 65 quốc gia. Đợt này, Việt Nam có thêm 12 cơ sở được trao nhãn, nâng tổng số lên 44 cơ sở.

Mạng lưới này đã phát triển khá nhanh trong những năm gần đây. Cách đây 4 năm, Việt Nam mới có 11 cơ sở được trao nhãn, nay đã là 44 trong tổng số hơn 800 cơ sở trên toàn thế giới. Việt Nam hiện là quốc gia có số trường được trao nhãn nhiều nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nhãn chất lượng này không chỉ đánh giá trình độ tiếng Pháp của học sinh, mà còn ghi nhận cam kết của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập rộng mở, lấy tiếng Pháp làm nền tảng. Đây thực sự là tín hiệu hết sức đáng khích lệ đối với chúng tôi.

Biết thêm một ngoại ngữ chắc chắn là một lợi thế

Phóng viên: Nhiều phụ huynh đang cân nhắc cho con học tiếng Pháp từ bậc tiểu học. Theo Ngài, lựa chọn này mở ra những triển vọng gì cho các em?

Đại sứ Didier Le Bret: Các bậc phụ huynh chọn trường mang nhãn LabelFrancÉducation cần hiểu rằng đây là lựa chọn mở ra rất nhiều triển vọng. Trước hết, các em có thể theo đuổi một lộ trình học tập dài hạn, bắt đầu ngay từ bậc tiểu học. Các trường mang nhãn sẽ được ưu tiên xem xét trong việc tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các chương trình giáo dục đại học bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation cho Trường Tiểu học Ba Đình. Thành lập năm 1998, nhà trường đã có gần 28 năm giảng dạy tiếng Pháp, từ các lớp song ngữ ban đầu đến các lớp tăng cường tiếng Pháp hiện nay. (Ảnh: Ngô Duy Cảnh/PLVN)

Nhiều phụ huynh thường hỏi: Nếu cho con học ngoại ngữ từ sớm, liệu sau này các cháu có buộc phải ra nước ngoài học đại học không? Điểm đặc biệt của Việt Nam là trong hơn 20 năm qua, nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao đã được phát triển ngay tại Việt Nam, bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, với hơn 60 chuyên ngành. Tiêu biểu là Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Riêng chương trình PFIEV có sự tham gia của 5 trường đại học kỹ thuật Việt Nam và hơn 30 trường đại học, trường kỹ sư của Pháp; tất cả sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm.

Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 30.000 việc làm. Nhưng không chỉ doanh nghiệp Pháp, các nhà tuyển dụng từ nhiều quốc gia luôn đánh giá cao lao động Việt Nam được đào tạo bài bản và sử dụng được nhiều ngoại ngữ. Biết thêm tiếng Pháp chắc chắn là một lợi thế thực sự.

Giáo dục đa ngôn ngữ là lựa chọn chiến lược hiệu quả

Phóng viên: Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học là một định hướng quan trọng. Theo Ngài, mạng lưới các trường mang nhãn LabelFrancÉducation sẽ đóng góp như thế nào vào tiến trình này cũng như hợp tác giáo dục Pháp – Việt?

Đại sứ Didier Le Bret: Nếu tôi không nhầm, Nghị quyết số 71 của Việt Nam đã đề ra định hướng thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển giáo dục đa ngôn ngữ. Vì sao Việt Nam lựa chọn định hướng này? Hiện nay, Việt Nam có lẽ là một trong những quốc gia tích cực nhất trong việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, các thỏa thuận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và bảo hộ đầu tư.

Đó là lựa chọn đúng đắn, đã mang lại thành công và đang tạo động lực cho phát triển kinh tế. Thúc đẩy giáo dục đa ngôn ngữ chính là cách chúng tôi đồng hành, hợp tác chặt chẽ cùng người Việt Nam để hiện thực hóa thành công lựa chọn chiến lược đó.

Ngài Didier Le Bret, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đang thăm quan lớp học tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Ngô Duy Cảnh/PLVN)

Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu. Từ sân bay, khách sạn đến dịch vụ đón tiếp, tất cả đều cần nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng người Việt ở Sa Pa cách đây 10 năm. Họ kể cho tôi về quyết định học tiếng Pháp vì thấy du khách nói tiếng Pháp đến ngày càng đông. Nay cơ sở đón khách của họ kín lịch quanh năm và họ còn đào tạo thêm những hướng dẫn viên mới. Có thể nói, họ là một trong những “trung tâm văn hóa Pháp” hiệu quả nhất của chúng tôi.

Vì vậy, dù là để đồng hành cùng quá trình phát triển công nghiệp hay nâng cao sức hấp dẫn du lịch của Việt Nam, chúng ta đều cần thúc đẩy sự cởi mở và hội nhập quốc tế.

Không gian Pháp ngữ không gian của học thuật và cơ hội

Phóng viên: Sự kiện gắn nhãn các cơ sở giáo dục đào tạo mới tại Việt Nam này diễn ra ngay sau Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ 2026 tại Campuchia, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc gặp song phương. Ngài có thể chia sẻ những nội dung nổi bật về hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu quốc tế cho giới trẻ? Trong thời gian tới, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể kỳ vọng những cơ hội học tập và giao lưu mới nào với Pháp và cộng đồng Pháp ngữ?

Đại sứ Didier Le Bret: Điều đáng chú ý là Việt Nam đang thể hiện một tầm nhìn rất hiện đại và năng động về cộng đồng Pháp ngữ. Pháp ngữ không chỉ là một không gian ngôn ngữ và văn hóa, mà còn phải trở thành không gian phát triển xuất sắc về khoa học và học thuật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng Pháp ngữ phục vụ hiệu quả lợi ích của đất nước và góp phần hình thành một không gian kết nối, hợp tác khoa học chặt chẽ.

Vì thế, trong các cuộc trao đổi giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron, hai bên dành nhiều sự quan tâm cho các lĩnh vực của tương lai như vũ trụ, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, hàng không và đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trước đó, sáng 16/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo TTXVN, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa và phối hợp trong khuôn khổ Pháp ngữ.

Về phía chúng tôi, Tổng thống Emmanuel Macron đã khơi lại ý tưởng về sáng kiến “Erasmus Pháp ngữ”, nhằm biến ý tưởng này thành động lực quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ. Thông qua Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), tổ chức quy tụ hơn 1.000 cơ sở giáo dục đại học trên khắp các châu lục, các bạn trẻ có thể tiếp cận những lộ trình học tập vô cùng phong phú. Khi một sinh viên bắt đầu học tại Pháp, tiếp tục học tại Canada và dành thêm 6 tháng học tại Việt Nam, các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu với tầm nhìn rộng mở, thích nghi tốt trong nhiều nền văn hóa khác nhau.

Một ví dụ cụ thể là lĩnh vực đường sắt. Chúng tôi đã đồng hành cùng cán bộ Bộ Giao thông vận tải Việt Nam (nay là Bộ Xây dựng) chuẩn bị năng lực khai thác đường sắt tốc độ cao, đưa cán bộ sang Pháp và Maroc – một quốc gia Pháp ngữ đã có tuyến đường sắt tốc độ cao – để học tập kinh nghiệm. Đó là hình thức hợp tác giữa những quốc gia có thể kết nối thuận lợi nhờ chia sẻ một ngôn ngữ chung.

Khi chọn ngoại ngữ cho con, các phụ huynh Việt Nam thường ưu tiên tiếng Anh. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt về khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động chính là năng lực đa ngôn ngữ. Và không gian Pháp ngữ chính là một không gian bổ sung, mang đến thêm nhiều cơ hội cho trẻ em và sinh viên Việt Nam.

- Xin trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ!

(Bản dịch lời phỏng vấn Tiếng Việt có sự hỗ trợ của Phiên dịch viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)