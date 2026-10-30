Đại sứ Pháp Didier Le Bret: Việt Nam đang phát triển tự tin và cởi mở

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu với phóng viên báo chí về tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như các định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai nước trong thời gian tới. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam

Mở đầu cuộc trao đổi, Đại sứ Didier Le Bret chia sẻ cảm tưởng sâu sắc khi mỗi sáng thức dậy tại Việt Nam đều cảm thấy niềm vui, sự tự hào khi được đảm nhiệm chức trách của một Đại sứ Pháp tại một đất nước năng động và có nhiều con người tuyệt vời. Nhấn mạnh hai ấn tượng mạnh mẽ nhất về Việt Nam là "sự hiếu khách và tính năng động", Đại sứ khẳng định: “Khi một quốc gia cảm thấy tự tin và vững tin vào con đường phát triển của mình, quốc gia đó có thể cởi mở đón tiếp cả thế giới. Việt Nam chính là một hình mẫu tiêu biểu cho tâm thế tự tin đó, luôn mở rộng vòng tay tiếp xúc với bạn bè quốc tế".

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà các nhà kinh tế học gọi là "kỳ tích phát triển", Đại sứ nhắc lại điểm xuất phát từ thời kỳ Đổi mới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ ở mức nhóm thu nhập thấp, đến nay quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng hàng chục lần, đạt khoảng 500 tỷ USD. Việt Nam là một trong những quốc gia ghi nhận tốc độ giảm nghèo nhanh hàng đầu thế giới.

Dẫn chứng từ thực tế quan sát qua các chuyến đi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, Đại sứ Didier Le Bret xúc động chia sẻ: “Trở lại Việt Nam sau 15 năm, tôi chứng kiến sự đổi thay diện mạo hạ tầng kỳ diệu. Từ những hàng xe đạp năm xưa nay đã được thay thế bằng xe máy, xe điện, các đội xe taxi điện hiện đại. Khi đi trên tuyến đường sắt đô thị Metro số 3 tại Hà Nội, tôi cảm tưởng như mình đang trải nghiệm dịch vụ tại Paris, London hay Rome”.

Đặc biệt, Đại sứ đánh giá cao bản sắc độc đáo của Việt Nam khi kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại hàng đầu với việc bảo tồn di sản, văn hóa truyền thống và tôn trọng các giá trị lịch sử. Ông cũng điểm lại những chuyến đi thực địa đầu nhiệm kỳ tới Phú Thọ, Quy Nhơn (Gia Lai), Ninh Bình hay chuyến thăm chùa Thầy (Hà Nội) đầy ấn tượng.

Nền tảng cốt lõi của quan hệ song phương

Đánh giá về nền tảng hợp tác Việt - Pháp, Đại sứ Didier Le Bret khẳng định hợp tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu nhân dân chính là gốc rễ bền vững nhất. Hiện có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp, với khoảng 1.500 sinh viên mới mỗi năm.

Mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia đã đạt nhiều kết quả cụ thể thông qua 3 chương trình trọng điểm: Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH/Đại học Việt - Pháp) và Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG). Cả 3 cơ sở này đã đào tạo hơn 17.000 sinh viên, tập trung vào các ngành mũi nhọn mà Việt Nam ưu tiên như kỹ thuật, quản lý, công nghệ cao, kỹ thuật số và khoa học không gian. Bên cạnh đó, hệ thống 2 trường trung học Pháp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 44 trường phổ thông Việt Nam đạt nhãn hiệu LabelFrancÉducation.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng khoảng 300.000 đến 500.000 người Việt Nam tại Pháp – một cộng đồng có trình độ cao và là nguồn lực tài năng to lớn cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu với phóng viên báo chí về tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như các định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai nước trong thời gian tới. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Mở rộng hợp tác

Bám sát lộ trình hợp tác song phương và kết quả các chuyến thăm cấp cao, Đại sứ Didier Le Bret nêu rõ phương châm hợp tác song phương hiện nay không chỉ là "sản xuất tại Việt Nam" mà chuyển mạnh sang "sản xuất cùng Việt Nam và cho Việt Nam".

Về công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, hai bên đang tiến hành đàm phán nâng cấp, ký kết hợp đồng cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất thế hệ mới thay thế vệ tinh cũ đã hoạt động gần 20 năm. Trong lĩnh vực máy tính lượng tử, doanh nghiệp Quandela (Pháp) đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT (Việt Nam).

Đối với khoáng sản thiết yếu phục vụ chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Đại sứ khẳng định, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng hợp tác với Việt Nam từ khâu đánh giá bản đồ trữ lượng, chế biến sâu tại chỗ đến khai thác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Về hạ tầng giao thông, theo Đại sứ, các tập đoàn lớn của Pháp đang đẩy mạnh hiện diện: Tập đoàn Airbus thúc đẩy bàn giao nhanh các đơn hàng máy bay; Alstom vừa ký hợp đồng cung cấp 200 toa xe metro; CMA CGM chuẩn bị đưa vào vận hành sà lan điện kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng).

Về năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, Đại sứ cho biết, Pháp cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP) trị giá 15,5 tỷ USD. Pháp hỗ trợ các dự án tài chính mở rộng công suất thủy điện Hòa Bình, nâng cấp lưới điện và phối hợp cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp xây dựng chương trình nghiên cứu ứng phó cú sốc khí hậu phục vụ Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Bảo tồn di sản và gắn kết Cộng đồng Pháp ngữ

Về bảo tồn di sản, Đại sứ Didier Le Bret cho biết, Pháp đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi nhằm phối hợp với Việt Nam trùng tu cầu Long Biên – công trình biểu tượng lịch sử chung giữa hai dân tộc. Trong 4 năm tới, Pháp dự kiến triển khai 40 dự án văn hóa lớn tại Việt Nam.

Đánh giá về hợp tác Pháp ngữ, Đại sứ Didier Le Bret hoan nghênh vai trò chủ động của Việt Nam tại Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Nhấn mạnh tính bổ sung giữa tiếng Anh và tiếng Pháp, Đại sứ chỉ rõ việc làm chủ tiếng Pháp giúp giới trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, việc làm đầy triển vọng tại khu vực châu Phi.

Chia sẻ về bài học văn hóa giữa hai dân tộc, Đại sứ Didier Le Bret bày tỏ: “Điều mà người Pháp chúng tôi có thể học hỏi từ người Việt Nam chính là tư duy: sự tiến bộ không đồng nghĩa với sự lãng quên. Việt Nam luôn hướng tới tương lai nhưng vẫn dành sự tôn trọng sâu sắc cho lịch sử, cội nguồn và các thế hệ đi trước”.