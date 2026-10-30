Đại sứ Pháp Didier Le Bret: 'Mỗi sáng thức dậy tại Việt Nam đều thấy vui'

Đó là chia sẻ của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 30/10, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trong cuộc họp báo ngày 30/10. Ảnh: Thu Loan

Đại sứ Didier Le Bret cho biết, nếu khái quát những ấn tượng ban đầu về Việt Nam bằng hai từ khóa, đó sẽ là “thân thiện” và “năng động”. Theo ông, hai đặc điểm này có mối liên hệ chặt chẽ: một đất nước năng động, tự tin vào bản thân cũng là một đất nước cởi mở, sẵn sàng đón nhận và kết nối với thế giới, đồng thời vẫn có những lựa chọn và định hướng phát triển riêng.

Đại sứ nhắc đến những đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), theo đó thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo vượt Indonesia trong năm 2026. Ông cho rằng đây là con số đáng chú ý, nhất là khi Việt Nam từng có xuất phát điểm kinh tế thấp nhưng đã trải qua một quá trình đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Từng đến Việt Nam cách đây khoảng 15 năm, Đại sứ có cơ hội chứng kiến sự thay đổi của Hà Nội và TP HCM. Nếu như trước đây, đường phố các thành phố lớn có rất nhiều xe đạp, thì nay xe máy, ô tô và các loại taxi hiện đại, trong đó có những dịch vụ vận hành thông qua ứng dụng công nghệ, đã trở nên phổ biến.

Trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội cũng gợi cho ông liên tưởng đến các thành phố lớn như Paris, London hay Rome. Theo Đại sứ, người dân Việt Nam ngày càng có thể sử dụng những dịch vụ tương tự tại các đô thị phát triển trên thế giới.

Bên cạnh tốc độ hiện đại hóa, điều khiến ông đặc biệt ấn tượng là cách Việt Nam gìn giữ những giá trị truyền thống. Dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, ông nhận thấy nhiều cửa hàng hiện đại không hề thua kém những đô thị lớn trên thế giới. Trong khi đó, thành phố vẫn bảo tồn được nhiều không gian văn hóa, lịch sử, từ hệ thống đền, chùa đến những công trình kiến trúc truyền thống.

“Điều đáng quý là Việt Nam không phải lựa chọn giữa phát triển hiện đại và bảo tồn những giá trị truyền thống”, Đại sứ nhận xét. Theo ông, Việt Nam có thể đồng thời phát triển kinh tế, hiện đại hóa đô thị và gìn giữ bề dày văn hóa của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước và vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế đến Việt Nam đầu tư, làm ăn.

Không chỉ quan sát sự phát triển của Việt Nam qua những đô thị lớn, Đại sứ Didier Le Bret còn dành thời gian khám phá nhiều địa phương, điểm đến văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Dù mới sang Việt Nam khoảng một tháng rưỡi, ông cho biết đã có cơ hội đến nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội, Ninh Bình, Quy Nhơn, để được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ông cũng háo hức với chuyến đi Sa Pa sắp tới.

Hạ tầng, công nghệ, năng lượng

Chia sẻ về các ưu tiên trong nhiệm kỳ, Đại sứ Didier Le Bret cho rằng ông có thuận lợi khi đến Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đã có nền tảng vững chắc, cùng những định hướng và lĩnh vực hợp tác tương đối rõ ràng.

Trên phương diện kinh tế, Pháp mong muốn sự hiện diện của các doanh nghiệp nước này tại Việt Nam ngày càng gắn với những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là trọng tâm, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng.

Một trong những định hướng được Đại sứ Didier Le Bret đặc biệt nhấn mạnh là hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, công nghệ vệ tinh, công nghệ lượng tử và khoáng sản thiết yếu là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Ông cho biết hai bên đang đàm phán để tiến tới hợp đồng cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất thứ 2 cho Việt Nam, để thay thế vệ tinh sắp hết vòng đời khai thác. Theo Đại sứ, dự án không chỉ có ý nghĩa về công nghệ mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng khoa học hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Một lĩnh vực quan trọng khác là công nghệ lượng tử. Gần đây, tập đoàn công nghệ Pháp Quandela, doanh nghiệp phát triển máy tính lượng tử quang tử, đã ký thỏa thuận hợp tác với một tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam.

Đại sứ cho biết đây là mô hình hợp tác có tính hai chiều. Không chỉ doanh nghiệp Pháp hỗ trợ Việt Nam tiếp cận và phát triển công nghệ mới, doanh nghiệp Việt Nam cũng đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ của Pháp thông qua các giải pháp phần mềm. Điều này cho thấy hợp tác giữa hai nước không đơn thuần là chuyển giao công nghệ một chiều, mà có thể phát triển theo hướng cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo và cùng tạo ra giá trị.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác về khoáng sản thiết yếu – nguồn nguyên liệu có vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.