Đại sứ Phạm Toàn Thắng thăm và làm việc tại thành phố Galway, Ireland

Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng làm việc với Hiệu trưởng Đại học Galway. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Galway là một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất miền Tây Ireland, nổi bật với các ngành công nghệ cao, công nghệ y tế (MedTech), công nghệ thông tin và du lịch.

Đặc biệt, thành phố được biết đến là một trong những trung tâm MedTech hàng đầu thế giới, quy tụ nhiều tập đoàn lớn như Boston Scientific, Medtronic, Abbott, Zimmer Biomet và Merit Medical, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có trình độ chuyên môn cao.

Bên cạnh thế mạnh công nghiệp, Galway còn sở hữu hệ thống giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao, tiêu biểu là Đại học Galway, cùng môi trường sống đa văn hóa, con người thân thiện và đời sống nghệ thuật phong phú, đậm đà bản sắc Ireland.

Đại sứ Phạm Toàn Thắng chào xã giao Thị trưởng thành phố Galway Helen Ogbu. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã chào xã giao Thị trưởng thành phố Galway Helen Ogbu, làm việc với Hiệu trưởng Đại học Galway, Giáo sư David Burn, đồng thời gặp gỡ đại diện cộng đồng trí thức, giảng viên và sinh viên Việt Nam đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại địa phương.

Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động của Đại sứ quán nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác với các địa phương trọng điểm của Ireland, tập trung vào các lĩnh vực then chốt gồm chính trị, thương mại - đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland (1996-2026).

Tại các cuộc tiếp xúc, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, những trọng tâm và định hướng chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới; điểm lại các dấu mốc nổi bật trong quan hệ song phương và chia sẻ về chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cũng nhấn mạnh những định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland chính thức đi vào hoạt động.

Thúc đẩy kết nối giữa Galway và các địa phương Việt Nam

Thị trưởng thành phố Galway Helen Ogbu nồng nhiệt chào đón Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán đến thăm địa phương, đồng thời hoan nghênh sáng kiến mở rộng kết nối của Đại sứ quán với các địa phương Ireland ngoài thủ đô Dublin. Bà khẳng định, Galway luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đặc biệt là tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam thông qua Phòng Thương mại Galway - đầu mối kết nối quan trọng với cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thị trưởng, Đại sứ đề xuất ba hướng hợp tác tiềm năng giữa Galway và Việt Nam. Thứ nhất, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ y tế, đổi mới kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến, nông nghiệp - thực phẩm và công nghệ xanh, với sự phối hợp của Phòng Thương mại Galway. Thứ hai, mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua Đại học Galway và Đại học Công nghệ Atlantic (ATU). Thứ ba, tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân, tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam tại Galway.

Đại sứ đồng thời đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương; gợi ý hai bên từng bước xây dựng quan hệ hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi thiết thực và triển khai những dự án cụ thể.

Chia sẻ về thế mạnh kinh tế địa phương, Thị trưởng Helen Ogbu nhấn mạnh công nghệ y tế là ngành công nghiệp mũi nhọn của Galway, nơi có cơ sở hoạt động của phần lớn trong số 10 công ty MedTech lớn nhất thế giới. Bà bày tỏ mong muốn đây sẽ là lĩnh vực giàu tiềm năng để hai bên khai thác cơ hội hợp tác.

Khẳng định Galway là một trong những thành phố có đời sống văn hóa đa dạng nhất Ireland, Thị trưởng khẳng định, sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ quán trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại địa phương; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động tăng cường đa dạng văn hóa của thành phố.

Đại sứ làm việc với Hiệu trưởng Đại học Galway. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với Đại học Galway

Trong cuộc làm việc với Hiệu trưởng Đại học Galway, Giáo sư David Burn, Đại sứ hoan nghênh những kết quả hợp tác giữa nhà trường và các đối tác Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua các chương trình Hợp tác Giáo dục Song phương Việt Nam - Ireland (VIBE), Đối tác Nông nghiệp - Thực phẩm Ireland - Việt Nam (IVAP), Bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và dự án EcoFoodSystems.

Đại sứ bày tỏ ủng hộ sáng kiến thành lập Trung tâm Việt Nam - Ireland về Hệ thống Nông nghiệp - Thực phẩm bền vững, coi đây là hướng đi thiết thực nhằm thúc đẩy nghiên cứu chung và tăng cường kết nối học thuật giữa hai nước.

Với định hướng mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế và tăng cường quan hệ với các quốc gia đối tác, Giáo sư David Burn bày tỏ mong muốn phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đồng thời đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ xác định các cơ sở giáo dục tiềm năng trong nước để thiết lập quan hệ đối tác. Gần đây, nhà trường đã cử đoàn đến Việt Nam tham dự Ngày hội Giáo dục châu Âu vào tháng 10/2026 và dự kiến tiếp tục triển khai thêm các hoạt động quảng bá, giới thiệu chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Hoan nghênh sự quan tâm và chủ động của Đại học Galway, Đại sứ đề xuất mở rộng hợp tác trên ba hướng trọng tâm. Cụ thể, kết nối nhà trường với các trường đại học y khoa, bệnh viện và doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo, chuyển giao công nghệ thiết bị y tế và phát triển y tế số; tăng cường nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và quản lý môi trường; đồng thời đẩy mạnh trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, các chương trình học bổng, liên kết đại học - doanh nghiệp và phát triển mạng lưới cựu sinh viên.

Về phía Đại học Galway, Giáo sư David Burn cho biết, nhà trường sẵn sàng linh hoạt hóa các hình thức trao đổi nhằm mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, trong đó chú trọng các chương trình trao đổi ngắn hạn, chẳng hạn một học kỳ, thay vì chỉ tập trung vào các khóa học cấp bằng toàn phần.

Hiệu trưởng cũng hoan nghênh các cơ hội quảng bá hình ảnh và chương trình đào tạo của trường tại Việt Nam thông qua hội chợ giáo dục và các sự kiện liên quan; mong muốn tìm hiểu thêm những thông tin, tài liệu cần thiết để hỗ trợ hoạt động kết nối, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tiếp tục tổ chức các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ gặp và trao đổi với đại diện trí thức, giảng viên, sinh viên Việt Nam tại Galway. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Tăng cường kết nối, phát huy vai trò của cộng đồng trí thức và sinh viên Việt Nam

Trong dịp này, Đại sứ Phạm Toàn Thắng đã gặp gỡ, trao đổi với các trí thức, giảng viên và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Galway.

Đại sứ thông tin về tình hình phát triển của đất nước, các chủ trương và chính sách mới trong lĩnh vực khoa học- công nghệ, giáo dục - đào tạo; đặc biệt nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Đại sứ nhấn mạnh những định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò là động lực trung tâm.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của đội ngũ giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam tại Galway, Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng thông qua việc tăng cường kết nối, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như hỗ trợ các vấn đề thủ tục hành chính.

Qua đó, khuyến khích đội ngũ trí thức, chuyên gia và cộng đồng khoa học - công nghệ Việt Nam ở nước ngoài phát huy năng lực, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ gặp và trao đổi với đại diện trí thức, giảng viên, sinh viên Việt Nam tại Galway. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ và đoàn công tác đã lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên về tình hình cộng đồng người Việt đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy và làm việc tại Galway; các lĩnh vực chuyên môn thế mạnh, cũng như nhu cầu kết nối, hỗ trợ và tăng cường gắn kết trong cộng đồng.

Chuyến thăm và làm việc tại Galway góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland, thúc đẩy kết nối giữa các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp hai nước, đồng thời tăng cường gắn kết với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Đại sứ gặp và trao đổi với đại diện trí thức, giảng viên, sinh viên Việt Nam tại Galway. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ireland)

Những trao đổi và đề xuất cụ thể trong chuyến công tác là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ireland.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland)