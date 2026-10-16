Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa trình Quốc thư lên Nhà vua Thụy Điển

Tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Nhà vua Carl XVI Gustaf chào mừng Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa nhận nhiệm vụ, bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam và sự trân trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Nhà vua mong muốn quan hệ Việt Nam – Thụy Điển tiếp tục phát triển tốt đẹp, hợp tác song phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; đồng thời chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã trình Quốc thư lên Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển; trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển. Trên nền tảng tin cậy và những thành quả hợp tác đã đạt được, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, giáo dục; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Đại sứ và cán bộ sứ quán chụp ảnh cùng các quan chức Hoàng gia Thụy Điển.

Nhiệm kỳ của Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa bắt đầu trong bối cảnh quan hệ hai nước có những động lực phát triển mới, đặc biệt sau khi Việt Nam và Thụy Điển thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tháng 6/2025. Khuôn khổ hợp tác này mở ra nhiều cơ hội kết nối thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Thụy Điển với nhu cầu và tiềm năng phát triển của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trước đó, ngày 13/10/2026, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã trình bản sao Quốc thư lên Đại sứ Cecilia Ruthström-Ruin, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Thụy Điển, hoàn tất bước lễ tân quan trọng trước lễ trình Quốc thư lên Nhà vua.