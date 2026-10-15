Đại sứ Phạm Bình Đàm: Nhiều kinh nghiệm cải cách bộ máy của Việt Nam phù hợp để Timor-Leste tham khảo

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm tiếp Tiến sĩ Yuji Ono, cố vấn trưởng dự án của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Timor-Leste. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Hai bên trao đổi về việc chia sẻ kinh nghiệm cải cách bộ máy nhà nước, quản trị địa phương của Việt Nam và khả năng phối hợp hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực này.

Tiến sĩ Yuji Ono giới thiệu một số dự án JICA đang phối hợp triển khai với Chính phủ Timor-Leste, đồng thời thông báo kế hoạch tổ chức đoàn công tác sang Việt Nam vào tháng 11/2026 để tìm hiểu kinh nghiệm cải cách bộ máy và làm việc với một số chính quyền địa phương. Thành phần đoàn dự kiến gồm đại diện Bộ Ngoại giao và Hợp tác, Bộ Hành chính Nhà nước Timor-Leste và bộ phận phụ trách ASEAN của JICA.

JICA mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối đối tác, giới thiệu địa phương và mô hình phù hợp để đoàn tham khảo, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động trong thời gian tới; đồng thời trân trọng mời Đại sứ tham dự và phát biểu tại hội thảo về cải cách bộ máy nhà nước và quản trị địa phương, dự kiến diễn ra tại Timor-Leste vào tháng 1/2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Đại sứ Phạm Bình Đàm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền; cho rằng Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thực tiễn mà Timor-Leste có thể tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện của mình.

Từ thực tiễn Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh cải cách cần có lộ trình, xác định rõ ưu tiên và gắn việc sắp xếp bộ máy với nâng cao năng lực thực thi, trong đó phát triển chính phủ điện tử giữ vai trò quan trọng, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại sứ hoan nghênh việc JICA hỗ trợ Chính phủ Timor-Leste trong các lĩnh vực này; đánh giá hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Timor-Leste và JICA có giá trị thiết thực, kết hợp kinh nghiệm cải cách của Việt Nam với nguồn lực, chuyên môn của JICA để đáp ứng nhu cầu của Timor-Leste.

Theo Đại sứ, chuyến công tác tới Việt Nam là cơ hội để các bên trao đổi trực tiếp, lựa chọn những kinh nghiệm có thể áp dụng và thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ kết nối để chuyến công tác đạt kết quả thiết thực.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)