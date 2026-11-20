Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Timor-Leste Francisco da Costa Monteiro. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Đại sứ Phạm Bình Đàm chúc mừng Timor-Leste đã ký các thỏa thuận mua lại cổ phần của Osaka Gas và Woodside tại dự án Greater Sunrise, tạo điều kiện để Timor-Leste chủ động lựa chọn phương án phát triển dự án.

Đại sứ đánh giá cao việc Công ty Dầu khí Quốc gia Timor-Leste (TIMOR GAP) trở thành thành viên thứ 11 của Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE), được công bố tại Đà Nẵng tháng 4/2026. Theo Đại sứ, sự kiện này khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Timor-Leste trong hợp tác năng lượng khu vực.

Đại sứ giới thiệu quá trình phát triển công nghiệp khí của Việt Nam. Năm 1995, dòng khí đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được đưa vào bờ. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng hệ thống hơn 1.500km đường ống và 3 nhà máy xử lý khí. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có năng lực tổng thầu các công trình dầu khí ngoài khơi trong nước và quốc tế.

Đại sứ đề xuất hai bên tăng cường kết nối giữa Petrovietnam và TIMOR GAP, trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng hợp tác trong đào tạo nhân lực và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Bộ trưởng Francisco da Costa Monteiro đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí và bày tỏ mong muốn hai nước hợp tác thực chất trong lĩnh vực năng lượng. Bộ trưởng chia sẻ về định hướng phát triển ngành dầu khí Timor-Leste, trong đó có dự án Greater Sunrise và kế hoạch xây dựng hạ tầng khí tại bờ biển phía Nam. Theo đó, Timor-Leste đang tiếp tục nghiên cứu các phương án kỹ thuật, thương mại và tìm kiếm đối tác, dự kiến tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào năm 2029.

Bộ trưởng Francisco Monteiro cũng đề nghị Việt Nam tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên Timor-Leste sang đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tại các cơ sở dầu khí của Việt Nam, phục vụ quá trình xây dựng và vận hành các dự án trong nước thời gian tới.

Bộ trưởng đồng thời hoan nghênh việc tăng cường kết nối giữa Petrovietnam và TIMOR GAP, khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển dự án, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và mua bán khí.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn và kết nối doanh nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp về năng lượng trong khuôn khổ ASEAN. Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối giữa các bộ, cơ quan và doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa hợp tác dầu khí trở thành lĩnh vực hợp tác thiết thực trong quan hệ Việt Nam - Timor-Leste.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)