Đại sứ, PGS.TS. Đặng Đình Quý nói chuyện chuyên đề tại Công an Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới thế giới đang trải qua những biến động cực kỳ nhanh chóng, phức tạp và chưa có tiền lệ. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, công nghệ đến quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh các xung đột vũ trang truyền thống, nhân loại đang phải đối mặt với làn sóng thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ số không chỉ mang lại cơ hội phát triển mà còn trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm xuyên tạc tư tưởng, kích động bạo loạn và thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Đối với nước ta, mặc dù vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định, song chúng ta cũng đang đứng trước những áp lực rất lớn khi các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thực hiện "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo" để chống phá sự nghiệp cách mạng.

Đại sứ, PGS.TS. Đặng Đình Quý, Nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao nói chuyện chuyên đề tại Công an Hà Nội

Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, lực lượng Công an Thủ đô phải nhận thức sâu sắc an ninh quốc gia ngày nay không chỉ dừng lại ở biên giới địa lý mà còn hiện hữu trên không gian mạng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền mà còn là bảo vệ tư tưởng, bảo vệ niềm tin của nhân dân vào chế độ. Việc kiên định và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng lúc này không còn là yêu cầu thường xuyên, mà đã trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ thực tiễn để chúng ta vững vàng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Để thích ứng với thực tiễn đó, nhằm thống nhất nhận thức và chuyển hóa tư duy bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" vào từng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố, đồng thời mạnh dạn đổi mới phương thức giáo dục chính trị sao cho sắc bén và phù hợp hơn với thời đại số để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo mỗi người chiến sĩ không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn mẫu mực về đạo đức, thực sự xứng đáng là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" tin cậy, bảo vệ bình yên cho nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị hôm nay có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

“Tôi đề nghị các đồng chí tham dự tập trung lắng nghe, nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi, từ đó liên hệ vận dụng sát hợp vào thực tiễn công tác, chiến đấu, nhất là trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của Thủ đô ngày càng cao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới”- Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Tại chương trình, PGS.TS. Đặng Đình Quý đã khái quát tình hình chung về toàn cảnh thế giới và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Đồng thời phân tích những xu hướng vận động chủ yếu của quan hệ quốc tế, đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội cập nhật tình hình, nâng cao nhận thức và phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cái đại biểu tham dự

Trong đó, PGS.TS. Đặng Đình Quý làm rõ những xu hướng lớn đang tác động đến quan hệ quốc tế; sự điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại của các nước; tương quan lực lượng giữa các trung tâm quyền lực; cũng như vị trí, vai trò của các tổ chức và cơ chế đa phương trong giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Bên cạnh đó, diễn giả đề cập những điểm nóng, xung đột và các vấn đề nổi bật trong quan hệ quốc tế thời gian gần đây, phân tích những tác động đối với môi trường an ninh, phát triển của các quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những biến động kinh tế, chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đang đặt ra nhiều thời cơ, thách thức đan xen đối với mỗi quốc gia.

Từ việc phân tích tình hình quốc tế, Đại sứ, PGS.TS. Đặng Đình Quý cũng làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, nhất là yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động từ bên ngoài. Việc nắm chắc tình hình, đánh giá đúng xu hướng và chủ động nhận diện các yếu tố tác động được xác định là cơ sở quan trọng để Việt Nam triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thông qua buổi nói chuyện, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội có thêm thông tin, góc nhìn tổng thể về tình hình thế giới và trong nước, qua đó nâng cao khả năng phân tích, dự báo, chủ động tham mưu và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Những kiến thức được trao đổi cũng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức chiến lược và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.