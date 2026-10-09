Đại sứ Pakistan tại Việt Nam gợi mở hướng hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri (hàng trên cùng, thứ hai từ phải sang) tham dự CEF III 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Đánh giá về ý nghĩa của CEF III đối với việc tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Pakistan, Đại sứ Kohdayar Marri cho rằng, Diễn đàn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, xác định rõ những lĩnh vực cùng quan tâm và tập trung vào các cơ hội kinh doanh phù hợp.

Qua đó, quá trình kết nối được triển khai hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và hướng nguồn lực vào những lĩnh vực có triển vọng.

Nhìn lại hoạt động hợp tác trong những năm qua, Đại sứ cho biết, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã tổ chức nhiều chuyến thăm và trao đổi.

Thông qua các hoạt động này, các doanh nhân Việt Nam và Pakistan có cơ hội tìm hiểu thị trường, thiết lập quan hệ đối tác và khảo sát các cơ hội kinh doanh.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã phát hiện những hướng đi mới ngoài mục tiêu ban đầu sau khi trực tiếp tìm hiểu thị trường, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn đáng kể.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri. (Ảnh: Trung Anh)

Khai phá dư địa hợp tác Việt Nam-Pakistan

Theo Đại sứ Kohdayar Marri, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản giữa hai nước đã đạt được một số kết quả kinh doanh tích cực.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng lưu ý rằng, tiềm năng hợp tác song phương về công nghệ vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp hai nước tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động và khai thác hiệu quả hơn nhu cầu của mỗi thị trường.

Về triển vọng hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Pakistan, Đại sứ đánh giá dệt may, thủ công mỹ nghệ, nội thất, nghệ thuật, công nghệ và giáo dục tiếp tục là những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Nhà ngoại giao Pakistan nêu bật, nếu xét đến tốc độ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế tại hai nước, bất động sản cũng là lĩnh vực có thể mở ra những cơ hội hợp tác đáng chú ý.

Theo Đại sứ Kohdayar Marri, để hiện thực hóa những kết nối từ các diễn đàn như CEF III thành các dự án hợp tác cụ thể, Hà Nội và các địa phương Pakistan cần chủ động tìm kiếm cơ hội trong những lĩnh vực mới, thay vì chỉ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác truyền thống.

Cụ thể, hai bên cần tiếp tục khám phá các ngành nghề mới, đa dạng hóa phương thức hợp tác và tìm kiếm khả năng phối hợp tiếp cận những thị trường khác trên thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh, mỗi bên đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Bởi vậy, việc kết hợp thế mạnh sẵn có và bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp các bên nâng cao năng lực, tạo ra lợi ích chung và đóng góp vào sự phát triển của mỗi quốc gia.

Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Pakistan tiếp tục ghi nhận những điểm sáng trong một số lĩnh vực, với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam duy trì kim ngạch đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 250,82 triệu USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 115,94 triệu USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Pakistan, đạt 88,64 triệu USD, tiếp đến là xơ, sợi dệt, hạt tiêu và chè.

Trong khi đó, Pakistan xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu các mặt hàng phục vụ ngành dệt may, nổi bật là vải các loại với kim ngạch 25,23 triệu USD và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 14,15 triệu USD.