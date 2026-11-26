Sáng 26/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã đến thăm, chào xã giao và làm việc với ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên. Theo đó, là tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Tây Bắc, Điện Biên có những giá trị lịch sử đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa phong phú của 19 dân tộc. Tỉnh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và mở rộng hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú và đoàn công tác tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú khẳng định Điện Biên luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Trong đó, việc duy trì và phát triển Lễ hội Hoa Anh Đào được kỳ vọng sẽ hình thành không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản thường xuyên, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa Nhân dân hai nước; đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.

Tỉnh Điện Biên trân trọng mời Đại sứ Ito Naoki và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tham dự Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2027; đồng thời mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối các tổ chức, cá nhân, đối tác Nhật Bản tham gia, góp phần nâng cao quy mô, chất lượng và sức lan tỏa của lễ hội. Tỉnh Điện Biên mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, từng bước cụ thể hóa ý tưởng hợp tác thành những chương trình thiết thực.

Đánh giá cao đề xuất của tỉnh Điện Biên, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ sự quan tâm đối với Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2027; đề nghị tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam về sự kiện, đồng thời xem xét đưa lễ hội trở thành hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028.

Đại sứ Ito Naoki gợi ý một số hoạt động tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2027.

Đại sứ bày tỏ mong muốn trực tiếp tham dự lễ hội, đề nghị tỉnh sớm cung cấp thông tin chi tiết về chương trình để Đại sứ quán chủ động bố trí lịch trình và xem xét nội dung hỗ trợ. Đại sứ sẵn sàng giới thiệu lễ hội tới các trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Quỹ Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và một số trường đại học có hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội; đồng thời quảng bá sự kiện trên website và nền tảng mạng xã hội của Đại sứ quán.

Đối với nội dung tổ chức, Đại sứ gợi ý tỉnh nghiên cứu bổ sung hoạt động giới thiệu văn hóa, thể thao truyền thống Nhật Bản như điệu múa Awa Odori, các điệu múa và trò chơi truyền thống, tạo thêm điểm nhấn cho lễ hội. Về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Đại sứ quán sẵn sàng kết nối, giới thiệu các hiệp hội, doanh nghiệp Nhật Bản tham gia chương trình, đồng thời khảo sát tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Điện Biên.