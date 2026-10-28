Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Hợp tác nhân đạo vun đắp lòng tin Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với giảng viên, sinh viên Đại học Georgia. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Sự kiện được tổ chức tại Delta Hall, phân viện của Trường Chính sách công và các vấn đề quốc tế thuộc Đại học Georgia - Chương trình Học kỳ Washington, với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học tập, thực tập tại Washington DC.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng điểm lại quá trình chuyển biến của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, từng là cựu thù trở thành đối tác và ngày nay là Đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ nhấn mạnh, thành quả này là kết tinh của những nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ, lựa chọn đối thoại, hợp tác và hòa giải để vượt qua những khác biệt và mất mát do chiến tranh để lại.

Theo Đại sứ, hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích đã được triển khai từ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, trở thành một trong những kênh tiếp xúc nhân đạo đầu tiên giữa hai bên. Từ công việc chung, cán bộ, cựu chiến binh, nhà khoa học và cộng đồng hai nước từng bước xây dựng lòng tin, tạo tiền đề mở rộng hợp tác sang rà phá bom mìn, xử lý chất độc dioxin, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đại học Georgia. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Đại sứ khẳng định, các chương trình này trước hết giúp thay đổi thiết thực cuộc sống của người dân: Cộng đồng được sinh sống, sản xuất ở vùng đất an toàn hơn; người khuyết tật có thêm cơ hội học tập, làm việc; nhiều gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi có thể tìm được người thân.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đại học Georgia, Đại sứ ghi nhận đóng góp của nhà trường trong kết hợp nghiên cứu lịch sử với ảnh vệ tinh, công nghệ viễn thám, radar xuyên đất, ADN môi trường và các công nghệ, phương pháp mới phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau phần phát biểu, Giáo sư Matthew Auer, hiệu trưởng Trường Chính sách công và các vấn đề quốc tế, điều phối tọa đàm với các chuyên gia về duy trì và mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ. Hoạt động giúp sinh viên tiếp cận thêm những góc nhìn thực tiễn về quan hệ hai nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ)