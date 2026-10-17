Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Dinh Tổng thống Baabda. (Nguồn: CQDD)

Tại buổi lễ, Tổng thống Joseph Aoun chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhận nhiệm vụ tại Lebanon, khẳng định nhân dân Lebanon luôn dành tình cảm quý mến đối với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời trân trọng lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đánh giá cao những định hướng, chiến lược phát triển mới đang góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Tổng thống Joseph Aoun cho biết ông mong muốn sớm có dịp thăm Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng Lebanon tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Nguyễn Nam Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Trước lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã trao bản sao Thư ủy nhiệm cho Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Lebanon, Đại sứ Abdelsattar Issa.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Lebanon

Đại sứ Nguyễn Nam Dương có nhiều hoạt động làm việc với các cơ quan, tổ chức Lebanon nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. (Nguồn: CQDD)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lebanon, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại và tổ chức văn hóa - thể thao sở tại nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc gặp Đại sứ Aline Younes, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề quốc tế, Bộ Ngoại giao và Kiều dân Lebanon, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lebanon phát triển thực chất. Hai bên chú trọng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đẩy mạnh hợp tác Nam - Nam, qua đó tạo thêm động lực phát triển quan hệ song phương.

Ngày 16/10, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Tripoli và Bắc Lebanon Ibrahim Faz đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Lebanon, với sự tham dự của đại diện hơn 50 doanh nghiệp Lebanon.

Tại diễn đàn, hai bên giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh và tình hình quan hệ thương mại Việt Nam - Lebanon thời gian qua; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp Lebanon quan tâm, đặc biệt là cơ hội tiếp cận thị trường, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định Việt Nam coi trọng việc mở rộng và phát triển quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có Lebanon, một thị trường thuộc khu vực Trung Đông - châu Phi. Đây là một trong những hướng đi góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Lebanon Baha Al-Zaghir, Đại sứ đánh giá cao sự phát triển và những hoạt động tích cực của phong trào Vovinam tại Lebanon, coi đây là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam tại quốc gia Trung Đông này. Sự hiện diện của Vovinam, môn võ thuật truyền thống của Việt Nam, cùng các hoạt động của Liên đoàn Vovinam Lebanon góp phần quảng bá những giá trị văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Lebanon.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, làm việc, hai bên mong muốn thúc đẩy kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Lebanon, mở rộng cơ hội hợp tác song phương.

Thông qua các cuộc tiếp xúc và hoạt động đối ngoại trong chuyến công tác, Đại sứ quán Việt Nam tăng cường kết nối với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa - thể thao và cộng đồng doanh nghiệp Lebanon, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lebanon phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)