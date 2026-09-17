Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường chào từ biệt Tổng thống Bangladesh

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường chụp ảnh cùng Tổng thống Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir.

Tại buổi tiếp, một lần nữa, Đại sứ gửi lời chúc mừng Quốc hội và nhân dân Bangladesh đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa XIII tháng 2/2026, chúc mừng Ngài Mirza Fakhrul Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống vào tháng 8 vừa qua.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò quốc tế của Bangladesh khi Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 nhiệm kỳ 2026-2027.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Bangladesh trong 53 năm qua tiếp tục phát triển vững chắc, hai nước luôn ủng hộ nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thương mại song phương năm 2025 đạt trên 1,2 tỷ USD, hai bên đặt mục tiêu sớm nâng lên 2 tỷ USD trong thời gian tới. Thỏa thuận thương mại gạo giai đoạn 2023–2027 đang được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, logistics, công nghệ, y tế, du lịch và kết nối doanh nghiệp.

Để tạo bước đột phá, Đại sứ đề nghị Tổng thống quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng Bangladesh sớm có phản hồi về dự thảo Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) mà Việt Nam đã chuyển cho phía Bạn; thúc đẩy ký kết Hiệp định Hàng không mới nhằm mở đường bay thẳng Hà Nội – Dhaka; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với Tổng thống Bangladesh.

Đại sứ cũng chia sẻ tình hình phát triển của Việt Nam sau hơn 40 năm Đổi mới, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, với nền kinh tế có độ mở cao và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Về phía Bangladesh, Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ, khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã được duy trì hơn nửa thế kỷ. Tổng thống nhấn mạnh việc cải thiện quy trình cấp thị thực là rất quan trọng để tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa doanh nhân, nhà đầu tư và nhân dân hai nước.

Đồng thời, ông đề nghị Việt Nam tăng cường nhập khẩu các sản phẩm xuất khẩu của Bangladesh như dược phẩm, da và sản phẩm từ da, gốm sứ, cũng như đay và các sản phẩm từ đay, nhằm góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường ghi sổ lưu niệm tại Phủ Tổng thống Bangladesh.

Tổng thống Bangladesh cũng nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2003 trong đoàn tháp tùng Thủ tướng Khaleda Zia, bày tỏ hy vọng tình hữu nghị lịch sử giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn Tổng thống Bangladesh đã dành thời gian tiếp kiến, cũng như sự quan tâm và ủng hộ đối với cá nhân Đại sứ, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới, sẽ luôn nỗ lực đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Bangladesh.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh)