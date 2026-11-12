Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời sau hơn một năm nhậm chức

Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ. Nguồn: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga hôm 11/11 thông báo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước này tại Mỹ Alexander Darchiev đã đột ngột qua đời ở tuổi 66. Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết ông Darchiev mất tại Moskva do một căn bệnh mạn tính.

Ông Alexander Darchiev được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Mỹ vào tháng 3/2025, thay thế người tiền nhiệm Anatoly Antonov. Ông đảm nhận cương vị này trong giai đoạn Moskva và Washington tìm cách cải thiện quan hệ song phương sau thời gian dài căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Washington, ông Darchiev có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt là quan hệ Nga với Bắc Mỹ. Ông bắt đầu công tác trong hệ thống Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1992, từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada giai đoạn 2014-2021, đồng thời đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Tháng 2/2025, ông Darchiev từng dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.