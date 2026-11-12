Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

Ông Darchiev “qua đời đột ngột” - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời mô tả ông là một “chuyên gia đặc biệt”. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova, thời gian qua ông đã phải vật lộn với căn bệnh mãn tính.

Tuyên bố của Bộ cho biết thêm: “Ông Alexander Darchiev đã phục vụ tại một trong những lĩnh vực đòi hỏi khắt khe nhất trong chính sách đối ngoại của Nga. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của ông Alexander Darchiev”.

Đại sứ Nga đã rời đại sứ quán ở Washington, DC để trở về Moscow, nơi ông đang điều trị một căn bệnh mãn tính, theo một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN.

Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Alexander Darchiev - Ảnh: EPA

Ông Darchiev là một nhà ngoại giao kỳ cựu nổi tiếng với những lời tuyên bố lên án gay gắt đối với phương Tây. Ông đã giữ chức đại sứ tại Washington kể từ tháng 3 năm 2025. Thời gian tại vị của ông được đánh dấu bằng sự tan băng trong quan hệ Mỹ-Nga khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở các cuộc đàm phán song phương với Nga và giảm viện trợ cho Ukraine.

Theo đại sứ quán Nga tại Mỹ, ông Darchiev trước đây đứng đầu Vụ Bắc Đại Tây Dương của Bộ Ngoại giao Nga tại Washington, đồng thời giữ chức đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021.

Gần một thập kỷ trước, một nhà ngoại giao Nga khác đã đột ngột qua đời ở tuổi 64, đó là Vitaly Churkin, đại sứ tại Liên Hợp quốc, qua đời sau cơn đau tim vào năm 2017, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 65 của ông.