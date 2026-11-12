Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

Ông Alexander Darchiev. Ảnh: Wikimedia Commons

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Darchiev đột ngột qua đời, đồng thời mô tả ông là một nhà ngoại giao xuất sắc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Darchiev từng phải chống chọi với một căn bệnh mãn tính.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Ông Alexander Darchiev đã công tác trong một trong những lĩnh vực đòi hỏi nhiều thách thức nhất trong chính sách đối ngoại của Nga. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của ông Alexander Darchiev”.

Theo truyền thông Mỹ, Đại sứ Nga đã rời Đại sứ quán Nga tại Washington trước khi trở về Moskva, nơi ông đang được điều trị căn bệnh kéo dài.

Là nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Darchiev giữ cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3/2025. Trong nhiệm kỳ của ông, quan hệ Mỹ - Nga có dấu hiệu tan băng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động các cuộc đàm phán song phương với Nga và cắt giảm viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã biết tin ông Darchiev qua đời và gửi lời chia buồn tới gia đình cùng những người thân yêu của ông.

Trước đó, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga tại Washington. Ông cũng từng giữ cương vị Đại sứ Nga tại Canada trong giai đoạn 2014-2021.

Gần một thập kỷ trước, một nhà ngoại giao Nga khác cũng đột ngột qua đời ở tuổi 64. Ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, qua đời do ngừng tim năm 2017, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 65.

Theo Ngân hàng Thế giới, tuổi thọ trung bình của nam giới tại Nga là 68 tuổi.