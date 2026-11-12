Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev qua đời

AP đưa tin, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Alexander Darchiev, qua đời tại Moscow hôm 11/11 do "một căn bệnh mãn tính".

Thông cáo mô tả ông Darchiev là “một nhà ngoại giao xuất sắc, giàu kinh nghiệm và là một nhà cố vấn giỏi, làm việc trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga".

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Alexander Darchiev. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Ngoại giao Nga/AP.

Theo trang thông tin cá nhân trên trang web của Đại sứ quán Nga tại Washington, ông Alexander Darchiev đã đảm nhiệm chức vụ Đại sứ tại Mỹ từ đầu năm 2025, kế nhiệm ông Anatoly Antonov.

Ông Darchiev từng đứng đầu các vụ phụ trách Bắc Mỹ và Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga, giữ chức Đại sứ Nga tại Canada và từng đảm nhiệm vị trí tham tán công sứ tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ.

Tháng 2/2025, ông Darchiev dẫn đầu phái đoàn Nga để đàm phán với Mỹ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).