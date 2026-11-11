Đại sứ Na Uy tại Việt Nam thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang

Chiều 11-11, ông Stein Iversen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang.

Tại buổi làm việc, hai bên nhìn lại kết quả hợp tác giữa Na Uy và Trường Đại học Nha Trang trong 30 năm qua, đồng thời trao đổi về các cơ hội hợp tác thời gian tới. Trong đó, một số định hướng trọng tâm của sự hợp tác đã được thảo luận như: Đối tác Diễn đàn Kinh tế Biển (MEF); hợp tác xây dựng Trung tâm Trình diễn Nuôi biển Công nghệ cao; đồng tổ chức và bảo trợ các sự kiện khoa học quốc tế quy mô lớn; xây dựng và phát triển các dự án thế hệ mới…

Quanh cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và Trường Đại học Nha trang.

Trường Đại học Nha Trang có mối quan hệ hợp tác đào tạo với 3 cơ sở giáo dục đại học của Na Uy từ năm 1996. Thông qua sự hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Na Uy, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, mối quan hệ hợp tác đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển và nâng tầm nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong 30 năm qua, trường đã nhận được nguồn kinh phí tài trợ hơn 180 tỷ đồng thông qua 6 dự án trọng điểm được triển khai để đầu tư vào phát triển năng lực và nguồn nhân lực chất lượng cao của trường.

Trong đó, kết quả nổi bật là xây dựng 1 chương trình đào tạo tiến sĩ và 3 chương trình đào tạo thạc sĩ; đào tạo trực tiếp 27 tiến sĩ, 9 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, 130 thạc sĩ qua 12 khóa học và hơn 300 lượt học viên ngắn hạn; hỗ trợ công bố hơn 200 công trình nghiên cứu khoa học quốc tế, mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 1.000 nhà khoa học và cán bộ quản lý. Trường Đại học Nha Trang khẳng định sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy, sự đồng hành về học thuật và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học Na Uy đã góp phần tạo dựng những năng lực cốt lõi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cao vị thế của nhà trường.

Tiến sĩ Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Stein Iversen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Stein Iversen khẳng định, chặng đường 30 năm hợp tác với Trường Đại học Nha Trang phản ánh sự chuyển mình trong quan hệ giữa Na Uy và Khánh Hòa. Từ hợp tác phát triển về giáo dục sang quan hệ đối tác rộng mở hơn, kết nối tri thức, công nghệ, nuôi trồng thủy sản bền vững và hợp tác kinh doanh. Các chương trình do Na Uy hỗ trợ đã góp phần vào đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực, từ nuôi trồng và kinh tế thủy sản đến công nghệ sinh học, công nghệ khai thác, quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu.

Quang cảnh buổi đối thoại, giao lưu với sinh viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang tặng quà lưu niệm cho ông Stein Iversen.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Stein Iversen và các thành viên đoàn công tác đã có buổi đối thoại, giao lưu với sinh viên của Trường Đại học Nha Trang về chủ đề “Tương lai ngành nuôi trồng thủy sản: Đối thoại cùng Na Uy”. Cuộc đối thoại tập trung vào vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ và kỹ năng trong việc nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản; vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai của ngành. Đại diện các doanh nghiệp Na Uy cũng chia sẻ về công nghệ và giải pháp đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản hiện đại.

Ông Stein Iversen thăm Nhà truyền thống của Trường Đại học Nha Trang.

Ông Stein Iversen và đoàn công tác thăm Bia đá kỷ niệm hợp tác của Trường Đại học Nha Trang với Na Uy.

Ông Stein Iversen ghi lưu bút tại Nhà truyền thống của Trường Đại học Nha Trang với Na Uy.

Dịp này, ông Stein Iversen và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Nhà truyền thống của Trường Đại học Nha Trang, thăm Bia đá kỷ niệm hợp tác với Na Uy.