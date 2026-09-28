Đại sứ Mỹ tiết lộ ông Trump ngỏ ý bán vũ khí cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đại sứ Perdue chia sẻ thông tin trên với chương trình Fox News Sunday khi thảo luận về chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Perdue nói: “Có thời điểm, Tổng thống Trump thực sự đã hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình liệu ông ấy có muốn mua một số loại vũ khí hay không”.

Đại sứ Perdue không đưa ra thêm thông tin chi tiết, đồng thời không tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phản hồi như thế nào.

Việc thừa nhận rằng Tổng thống Mỹ từng đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc là điều đáng chú ý. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách và nghị sĩ Mỹ thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều coi Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Mỹ về quân sự, kinh tế và ngoại giao, đồng thời là đối thủ thực sự duy nhất có khả năng thách thức vị thế siêu cường của Washington.

Khi được đề nghị bình luận, Nhà Trắng thông qua một quan chức cho biết Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và hiện không có bất kỳ đề nghị hay kế hoạch nào về việc bán vũ khí cho Trung Quốc”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận.

Trung Quốc sở hữu lực lượng quân sự có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, Mỹ vốn là cường quốc quân sự chiếm ưu thế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng theo truyền thông Mỹ, vị thế này đang suy giảm so với Trung Quốc, đặc biệt là khi chính quyền Tổng thống Trump chuyển hướng các nguồn lực từ khu vực này để phục vụ cuộc chiến chống Iran.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc sản xuất các hệ thống vũ khí với tốc độ được giới chức Mỹ coi là đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) vào ngày 27/9 đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ từ ngày 23-25/9 (giờ địa phương).

Ông Vương Nghị cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề chiến lược và tổng thể liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cùng tình hình thế giới trong bầu không khí thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. Phía Mỹ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình sự tiếp đón trọng thị nhất. Những sắp xếp tiếp đón được thiết kế tỉ mỉ thể hiện sự tôn trọng của phía Mỹ đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và sự coi trọng cao độ đối với quan hệ Trung-Mỹ.

Ông Vương Nghị cho rằng một kết quả chính trị quan trọng của chuyến thăm này là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã mở rộng hơn nữa nội hàm của định vị mới về quan hệ Trung -Mỹ và nhất trí xây dựng "mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng”. Theo ông Vương Nghị, chuyến thăm đã mở ra không gian mới cho hợp tác Trung Quốc-Mỹ.