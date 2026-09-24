Đại sứ Mỹ tại Thổ nhĩ Kỳ: Giải quyết vấn đề S-400 của Ankara cần thêm thời gian

Phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 23/9, ông Barrack cho biết quá trình giải quyết vấn đề S-400 sẽ cần thêm thời gian do liên quan đến các quy định của Quốc hội Mỹ, trong đó có Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) và Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA).

Theo Đại sứ Barrack, Washington và Ankara đang phối hợp nhằm đáp ứng những yêu cầu được đặt ra trong các quy định này. Ông đồng thời cho rằng hợp tác quốc phòng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với các vấn đề an ninh khu vực, khi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đồng minh NATO chủ chốt của Washington.

Việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga từ lâu đã gây bất đồng với Mỹ. Washington cho rằng hệ thống này không tương thích với các hệ thống phòng thủ của NATO và từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cơ quan quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề S-400 cũng liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Về quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Barrack nhận định hai nhà lãnh đạo duy trì trao đổi thường xuyên và có sự tôn trọng lẫn nhau. Ông cho rằng các vấn đề lớn trong quan hệ song phương đang được xử lý thông qua các cơ quan ngoại giao và quốc phòng.

Liên quan Iran, Đại sứ Barrack đánh giá việc Washington và Tehran tiếp tục đối thoại là tín hiệu tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên có thể duy trì tiếp xúc để tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng hiện nay. Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, với vị trí địa lý kết nối châu Âu, vùng Vịnh, Kavkaz và Balkan, có thể đóng vai trò trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và ổn định khu vực.