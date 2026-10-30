Đại sứ Mỹ dự báo bước tiến lớn trong đàm phán với Iran trong hai tuần tới

Dẫn trả lời CNN của Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, truyền thông Qatar cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng với Iran đang “rất gần” việc thống nhất một tiến trình, nhưng khả năng Mỹ tiếp tục hành động quân sự vẫn còn.

Theo ông Barrack, Qatar, Pakistan và các đồng minh khác của Mỹ đã giúp đưa các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm tạm dừng giao tranh, thay vì giải quyết ngay lập tức cuộc xung đột.

Ông Barrack nói: “Chúng ta sẽ không có một giải pháp tổng thể ngay lập tức”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải “hạ nhiệt căng thẳng”.

Ông Barrack cho biết có thể xuất hiện “những bước tiến mạnh mẽ” trong hai tuần tới, bao gồm các nỗ lực chấm dứt hoạt động quân sự và tìm kiếm sự đồng thuận mới trong khu vực.

Khi được hỏi liệu Washington có thể tiến hành một chiến dịch quân sự “ngắn, mạnh” nhằm vào Iran hay không, ông Barrack cho biết Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang nghiêm túc cân nhắc việc sử dụng “hành động quân sự trực tiếp”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các nỗ lực đang được triển khai nhằm ngăn chặn hành động quân sự tiếp theo.

Ông Barrack nói thêm rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng đòi hỏi sự hợp tác trong khu vực, tính kiên nhẫn và trách nhiệm, đồng thời cho rằng Mỹ không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề.

Những phát biểu của ông Barrack cho thấy hai tuần tới có thể là giai đoạn quan trọng đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran, trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn song hành với nguy cơ xung đột quân sự tiếp tục leo thang.