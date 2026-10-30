Đại sứ Malaysia kỳ vọng vào chương mới trong quan hệ với Việt Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Tôi không chỉ mong muốn bảo đảm rằng hai nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên danh nghĩa, mà còn quyết tâm biến khuôn khổ quan hệ này thành những kết quả thực chất,” Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nói.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Malaysia kỳ vọng mở rộng hợp tác với Việt Nam

Nhìn lại chặng đường hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nhận định Malaysia và Việt Nam, dù có những trải nghiệm lịch sử khác nhau, vẫn chia sẻ nhiều điểm tương đồng về khát vọng phát triển.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2015 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024 đánh dấu những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Malaysia.

Đại sứ cho rằng những cột mốc này không chỉ phản ánh sự phát triển của quan hệ song phương mà còn thể hiện quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn của hai nước nhằm tận dụng cơ hội và ứng phó với thách thức trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

Theo Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan, hợp tác kinh tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Malaysia hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam, với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, bất động sản, ngân hàng, năng lượng và thương mại số.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. “Tôi tin rằng chương triển vọng nhất trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn ở phía trước,” ông Jamal Sharifuddin Johan nhận định.

Theo Đại sứ, Malaysia và Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng bền vững, công nghiệp halal và an ninh lương thực.

“Chúng ta đã kế thừa một tình hữu nghị được vun đắp trong hơn năm thập kỷ bằng sự tận tâm và những cam kết mạnh mẽ của các thế hệ đi trước. Giờ đây, chúng ta có cơ hội, và thực sự cũng có trách nhiệm, cùng nhau viết tiếp chương mới của mối quan hệ ấy,” Đại sứ Malaysia nói.

Việt Nam coi Malaysia là đối tác tin cậy trong ASEAN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao những thành tựu của Malaysia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đề cập đến quan hệ song phương, Thứ trưởng khẳng định Malaysia luôn là người láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy của Việt Nam; hai nước chia sẻ những quan điểm về phát triển, hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Malaysia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời tích cực thúc đẩy đoàn kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

“Tài sản quý giá nhất của quan hệ Việt Nam – Malaysia hiện nay chính là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc và những lợi ích chung giữa hai nước,” Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Thứ trưởng đánh giá hợp tác kinh tế là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Theo Thứ trưởng, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba và nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN.

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, lợi ích chiến lược ngày càng gắn kết và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, Thứ trưởng tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Malaysia sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho rằng Việt Nam, Malaysia và các quốc gia ASEAN cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao khả năng thích ứng và phát huy trách nhiệm chung.

“Đây là thời điểm để Việt Nam, Malaysia và các quốc gia ASEAN tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao khả năng thích ứng và phát huy tinh thần trách nhiệm chung; biến thách thức thành động lực, biến cơ hội thành những thành quả phát triển cụ thể, qua đó góp phần xây dựng một khu vực thịnh vượng và thượng tôn pháp luật,” Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân và Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan cùng Phu nhân Aida Mastura Ahmad Nadzri cắt bánh tại sự kiện. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN