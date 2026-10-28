Đại sứ Malaysia: Hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau sâu sắc

Phát biểu khai mạc “Diễn đàn CEO – Kinh doanh với Malaysia” ngày 28/10, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan nhận định hai nước có nhiều điểm tương đồng trong mục tiêu phát triển kinh tế, qua đó mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Theo Đại sứ, kinh tế toàn cầu đang thay đổi sâu rộng dưới tác động của tiến bộ công nghệ, biến động địa chính trị và yêu cầu cấp thiết phải ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Malaysia không chỉ nỗ lực thích ứng mà còn chủ động nâng cao vị thế trong khu vực và xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động bên ngoài.

Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan cho rằng các mục tiêu này có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

“Mặc dù điều này có thể làm gia tăng cạnh tranh giữa Malaysia và Việt Nam trong việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng tạo ra những cơ hội để hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau sâu sắc hơn,” Đại sứ Malaysia phát biểu.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan phát biểu ngày 28/10. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Ông Jamal Sharifuddin Johan cho rằng Malaysia và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng số, năng lượng tái tạo, công nghiệp halal và trí tuệ nhân tạo (AI).

“Nền tảng vững chắc của Malaysia trong các công đoạn lắp ráp, kiểm thử và đóng gói bán dẫn có thể tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ với nguồn nhân lực kỹ sư lành nghề ngày càng phát triển của Việt Nam," Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan nói.

Trong lĩnh vực năng lượng, ông đề cập quan hệ hợp tác kéo dài 35 năm giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (PETRONAS) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), coi đây là một ví dụ về hợp tác lâu dài, cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách kinh tế của Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao vị thế quốc tế.

Ông khẳng định Malaysia mong muốn tăng cường liên kết kinh tế với Việt Nam, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và nâng cao khả năng ứng phó với bất ổn toàn cầu, đặc biệt khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng.

Quang cảnh diễn đàn ngày 28/10 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Thương mại Việt Nam – Malaysia 9 tháng vượt kim ngạch cả năm 2025

Trình bày tại diễn đàn, Tham tán Công sứ (Kinh tế) Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam Guna Seelan Balakrishnan nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam – Malaysia đã ghi nhận kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 23,77 tỷ USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt kim ngạch thương mại khoảng 21,6 tỷ USD của cả năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Malaysia sang Việt Nam đạt 14,42 tỷ USD, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Malaysia từ Việt Nam đạt 9,35 tỷ USD.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký từ Malaysia vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3,24 tỷ USD, tăng 88,4% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Malaysia đứng thứ 6 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đứng thứ hai trong ASEAN, sau Singapore.

Tham tán Công sứ (Kinh tế) Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam Guna Seelan Balakrishnan. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Malaysia mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Malaysia cũng giới thiệu những cơ hội hợp tác dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Noraisyah Nordin, Phó Giám đốc Ban Đầu tư nước ngoài thuộc Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA), cho biết nước này đang ưu tiên phát triển các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ xanh, xe điện, kinh tế số và logistics.

Theo bà, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất hoặc tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực này. Malaysia cũng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đặt trụ sở điều hành khu vực hoặc trung tâm dịch vụ tại Malaysia để phục vụ hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á và các thị trường quốc tế.

Trong khi đó, bà Zaimah Osman, Lãnh sự (Thương mại) thuộc Cơ quan Xúc tiến Thương mại Malaysia (MATRADE) tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp halal.

Bà cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể hợp tác với các nhà sản xuất Malaysia theo mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM), tận dụng kinh nghiệm của đối tác để từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường halal quốc tế, đặc biệt là Trung Đông.

MATRADE cũng sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác thương mại và kết nối giao thương với các doanh nghiệp Malaysia.