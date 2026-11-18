Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen chia sẻ tại buổi gặp gỡ, trao đổi với báo chí. (Ảnh: Trung Anh)

Thưa Đại sứ, nhìn lại hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, từ hợp tác hỗ trợ phát triển trong những ngày đầu đến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay, đâu là những dấu mốc quan trọng và nền tảng tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa hai nước?

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, đặc biệt là khi nhìn lại những chặng đường lịch sử của Việt Nam.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên và là một trong hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 11/1971.

Trong những năm đầu, quan hệ song phương được vun đắp bằng tinh thần sẻ chia và hỗ trợ. Đan Mạch đã dành nguồn lực đáng kể cho các chương trình viện trợ phát triển tại Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam từng là một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều viện trợ phát triển kinh tế nhất của Đan Mạch trong giai đoạn này. Nguồn lực ấy đã góp phần phát triển nhiều ngành kinh tế, phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Nhìn vào bức tranh quan hệ song phương năm 2026, tôi cho rằng, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Trên nền tảng các khuôn khổ hợp tác đã được xây dựng qua nhiều năm, hai nước đã đạt được thỏa thuận về nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10 năm nay.

Nếu như năm 1971 và những năm sau đó, Đan Mạch chìa bàn tay giúp đỡ Việt Nam, thì ngày nay, tôi nhìn nhận mối quan hệ ấy như một cái bắt tay giữa hai quốc gia, hai đối tác cùng chung sức kiến tạo tương lai và vun đắp quan hệ song phương trong những năm tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch vào tháng 10 vừa qua?

Đan Mạch là một trong những quốc gia có nền quân chủ lâu đời nhất thế giới. Bởi vậy, chúng tôi luôn dành sự coi trọng đặc biệt đối với các chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Nhà vua và Hoàng hậu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ song phương.

Dĩ nhiên, kết quả có ý nghĩa bao trùm của chuyến thăm là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, với sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác cấp Chính phủ trong các lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, thống kê, đo lường.

Bên cạnh đó, hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó có những cam kết đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam.

Có thể nói, song hành với bước tiến về chính trị, chuyến thăm đã mang lại những thành quả hợp tác thiết thực, tạo động lực đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn do nhà đầu tư Đan Mạch tham gia phát triển, với tổng công suất dự kiến 3,5 GW, có thể cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình mỗi năm khi hoàn thành. (Nguồn: La Gan Offshore Wind Farm)

Chuyển đổi xanh từ lâu đã là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo Đại sứ, khuôn khổ hợp tác mới sẽ mở ra những cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi?

Hợp tác năng lượng từ lâu đã là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác Việt Nam-Đan Mạch, với khuôn khổ hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng được xây dựng qua nhiều năm. Trong đó, hai nước chú trọng chia sẻ tri thức, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy tầm nhìn chiến lược và năng lực thực thi, cụ thể hóa những định hướng lớn bằng các quyết sách thiết thực. Trong nhiệm kỳ công tác tại đây, tôi mong được tận mắt chứng kiến những tua-bin điện gió hiện diện trên vùng biển Việt Nam.

Thời gian qua, Đan Mạch đã đóng góp nhiều nghiên cứu và báo cáo đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm phát triển của Đan Mạch, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về điện sẽ ngày càng gia tăng cùng với đà tăng trưởng kinh tế và mở rộng đầu tư.

Đáng chú ý, khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo cũng là một trong những điều kiện để doanh nghiệp Đan Mạch triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam. Điển hình là LEGO và Carlsberg. Trong vài ngày tới, tôi sẽ đến thăm Carlsberg nhân dịp khánh thành dự án điện mặt trời của doanh nghiệp này.

Bởi vậy, điều tôi mong mỏi nhất lúc này là chuyển hóa những cam kết thành hành động cụ thể. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, các doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận về dự án thí điểm điện gió ngoài khơi.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Chủ tịch ngày 3/10. (Nguồn: TTXVN)

Nhìn từ lăng kính cá nhân của một nhà ngoại giao, điều gì khiến Đại sứ dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam? Đâu là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bà trên đất nước này?

Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam được ba tháng. Nếu phải chọn một điều khiến tôi cảm thấy gắn bó với đất nước này, đó chính là con người Việt Nam. Dù trong các chuyến công tác, hay khám phá Hà Nội, tôi luôn được đón chào bằng những nụ cười thân thiện và vòng tay rộng mở.

Có lẽ, trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với tôi cho đến thời điểm này là những ngày đầu cùng gia đình làm quen với cuộc sống tại Hà Nội, ngắm nhìn các con đi xe quanh khu vực Tây Hồ. Chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã mang đến cho tôi cảm giác gần gũi và gắn bó với nơi mình đang sống.

Tôi hy vọng trong 4-5 năm công tác tại Việt Nam, mình sẽ có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ để chia sẻ. Đảm nhiệm cương vị Đại sứ đúng vào thời điểm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, tôi chưa có nhiều cơ hội đặt chân đến các địa phương ngoài Hà Nội. Bởi vậy, tôi cũng mong có cơ hội tự mình khám phá những nét đẹp trong kho tàng văn hóa phong phú của đất nước các bạn.

Cho đến nay, điều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi là sức sống của Thủ đô Hà Nội. Mỗi khi bước ra phố, tôi đều cảm nhận được nhịp sống đầy hứng khởi của thành phố này, từ những quán ăn nhỏ với hương vị tuyệt vời đến đời sống văn hóa đa sắc màu, với các buổi hòa nhạc, nghệ thuật múa rối nước và những bảo tàng lưu giữ chiều sâu lịch sử Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng, những năm tháng công tác tại đây sẽ giúp mình viết nên nhiều câu chuyện đẹp, làm giàu thêm hành trang ký ức về đất nước và con người Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!