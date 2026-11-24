Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) . (Nguồn: TTXVN)

Hai hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc, đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với phát triển kinh tế, kết nối khu vực và tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, hai cơ chế hợp tác này tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là những nền tảng thúc đẩy nỗ lực chung, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chung.

Đối với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hai hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là dịp để khẳng định lại cam kết đối với hợp tác khu vực, củng cố quan hệ đối tác với các nước láng giềng và thúc đẩy những sáng kiến góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn tiểu vùng Mekong.

Những cơ chế quan trọng thúc đẩy phát triển chung

Trong những năm qua, hợp tác CLMV đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hội nhập kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên. Thông qua hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, CLMV góp phần tăng cường liên kết kinh tế và tạo thêm cơ hội cho sự phát triển cân bằng, bao trùm hơn.

Tương tự, ACMECS đã trở thành khuôn khổ hợp tác quan trọng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa năm quốc gia Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Cơ chế này tạo nền tảng thúc đẩy kết nối kinh tế, hợp tác xuyên biên giới, huy động nguồn lực phát triển và tăng cường quan hệ đối tác với các đối tác phát triển bên ngoài.

Trong một thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ, không quốc gia nào có thể đạt được phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng của mình. Những thách thức mà tiểu vùng đang phải đối mặt, như bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn và các giải pháp chung. Vì vậy, tăng cường hợp tác CLMV và ACMECS không chỉ là vấn đề phối hợp kinh tế mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm xây dựng một tiểu vùng Mekong có khả năng chống chịu tốt hơn, phát triển bao trùm và bền vững.

Chúng tôi cho rằng hai cơ chế cần tiếp tục bổ trợ cho nhau, tránh trùng lặp các nỗ lực và thúc đẩy những hoạt động hợp tác thiết thực, đáp ứng ưu tiên phát triển cũng như điều kiện cụ thể của từng quốc gia thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 tại Manila, Philippines. (Nguồn: TTXVN)

Kết nối – động lực thúc đẩy hội nhập tiểu vùng

Một trong những nội dung quan trọng nhất của hai hội nghị là nhấn mạnh vai trò của kết nối. Theo chúng tôi, kết nối không chỉ đơn thuần là xây dựng đường bộ, cầu, đường sắt, cảng và các công trình hạ tầng vật chất khác. Đây là một khái niệm toàn diện, bao gồm kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, số, năng lượng, thể chế và giao lưu nhân dân.

Đối với Lào, tăng cường kết nối có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Là quốc gia nằm sâu trong lục địa, ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á lục địa và có khả năng kết nối với các quốc gia khác, Lào đặc biệt coi trọng phát triển hạ tầng giao thông và mạng lưới logistics kết nối đất nước với các nước láng giềng, cũng như với các thị trường khu vực và quốc tế. Việc phát triển mạng lưới đường sắt khu vực, đường cao tốc, cầu quốc tế, cơ sở hạ tầng cửa khẩu và hệ thống logistics sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và người dân, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho thương mại, đầu tư và du lịch.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao ERNTHAVANH. (Ảnh: Anh Đức)

Tầm nhìn của chúng tôi là chuyển vị trí địa lý của Lào từ một bất lợi do không có đường ra biển thành lợi thế, đưa đất nước trở thành trung tâm kết nối khu vực, liên kết Trung Quốc, ASEAN và toàn bộ khu vực Mekong rộng lớn hơn. Tầm nhìn này phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia của Lào cũng như những mục tiêu chung về kết nối ASEAN.

Tuy nhiên, chỉ riêng hạ tầng vật chất là chưa đủ để khai thác đầy đủ tiềm năng của kết nối khu vực. Cần quan tâm hơn nữa đến đơn giản hóa thủ tục hải quan, hài hòa tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho vận tải xuyên biên giới, thúc đẩy thương mại số, tăng cường hợp tác tài chính và cải thiện việc đi lại của người dân. Những biện pháp này có ý nghĩa thiết yếu để bảo đảm các khoản đầu tư vào hạ tầng mang lại lợi ích kinh tế thiết thực.

Bên cạnh đó, kết nối số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực cần ngày càng trở thành những nội dung quan trọng trong hợp tác tiểu vùng. Thông qua tăng cường hạ tầng số, chia sẻ kiến thức và công nghệ, các quốc gia Mekong có thể nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi cũng cho rằng kết nối cần được thúc đẩy theo hướng bền vững và bao trùm, có tính đến bảo vệ môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu của các cộng đồng địa phương. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm lợi ích từ hội nhập được lan tỏa tới tất cả các quốc gia và người dân trong tiểu vùng.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác Mekong

Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của các cơ chế này, Việt Nam luôn có những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hợp tác, đoàn kết và lòng tin lẫn nhau giữa các quốc gia trong tiểu vùng Mekong.

Việc Việt Nam đăng cai hai hội nghị quan trọng này thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hội nhập khu vực và quyết tâm thúc đẩy một khu vực Mekong kết nối chặt chẽ hơn, năng động hơn và thịnh vượng hơn. Với tiềm năng kinh tế ngày càng phát triển, vị trí địa lý chiến lược, kinh nghiệm phát triển và mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và triển khai hợp tác thiết thực giữa các quốc gia thành viên.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, cũng như những đóng góp của Việt Nam vào việc củng cố đoàn kết ASEAN và cấu trúc khu vực rộng lớn hơn. Việc tổ chức thành công hai hội nghị có thể tạo động lực mới cho cả hai cơ chế, đặc biệt trong việc chuyển các cam kết chính trị thành những chương trình và dự án cụ thể.

Chúng tôi tin tưởng rằng vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ đối tác giữa các quốc gia Mekong và huy động sự hỗ trợ của các đối tác phát triển đối với những dự án đáp ứng các ưu tiên chung của tiểu vùng.

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Quan hệ Lào – Việt Nam: Mối quan hệ đặc biệt vượt các khuôn khổ hợp tác khu vực

Đối với Lào, ý nghĩa của hai hội nghị còn gắn liền với mối quan hệ đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn bó mang ý nghĩa chiến lược, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, củng cố qua nhiều năm.

Mối quan hệ này được hình thành và phát triển qua lịch sử đấu tranh chung, sự hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước. Đây là di sản quý báu mà cả hai nước đều cam kết gìn giữ, bảo vệ và tiếp tục phát huy vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngày nay, quan hệ Lào – Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng – an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa đến khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân. Sự tin cậy chính trị sâu sắc cùng các hoạt động trao đổi thường xuyên ở cấp cao giữa hai Đảng và hai Nhà nước tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp.

Đặc biệt, quan hệ Lào – Việt Nam vượt xa các khuôn khổ CLMV và ACMECS. Trong khi những cơ chế này tạo ra các nền tảng hữu ích để phối hợp chính sách và thúc đẩy hợp tác đa phương, quan hệ Lào – Việt Nam có nền tảng lịch sử riêng, ý nghĩa chính trị đặc biệt và chiều sâu chiến lược. Đây là mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện, phục vụ lợi ích căn bản của cả hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Trong khuôn khổ CLMV và ACMECS, Lào và Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng trao đổi, phối hợp lập trường về những vấn đề cùng quan tâm. Đặc biệt, hai nước có lợi ích chung trong phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường các hành lang kinh tế xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác năng lượng và cải thiện kết nối logistics khu vực.

Chúng tôi tin rằng sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Lào và Việt Nam, cùng với hợp tác với các đối tác Mekong khác, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho phát triển kinh tế và hội nhập khu vực. Vì vậy, việc tiếp tục củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia và nhân dân hai nước mà còn góp phần vào sự phát triển của toàn tiểu vùng Mekong và cộng đồng ASEAN.

Hướng tới tương lai: Biến cam kết thành kết quả cụ thể

Trong thời gian tới, Lào kỳ vọng những kết quả đạt được tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ tạo ra định hướng mới và động lực thiết thực cho hợp tác tiểu vùng. Điều quan trọng là các cam kết và sáng kiến được lãnh đạo các nước thống nhất cần được chuyển hóa thành những chương trình, dự án và hoạt động cụ thể, với cơ chế triển khai rõ ràng và lợi ích có thể đánh giá được.

Cần ưu tiên cải thiện kết nối giao thông và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư xuyên biên giới, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp và du lịch bền vững, tăng cường hợp tác năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và giải quyết các thách thức chung về môi trường. Đồng thời, việc tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và củng cố quan hệ đối tác với các đối tác phát triển sẽ đóng vai trò thiết yếu trong huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và công nghệ cần thiết.

Lào kiên định cam kết phối hợp chặt chẽ với Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, cùng các đối tác phát triển khác, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác CLMV và ACMECS. Chúng tôi tin rằng tinh thần đoàn kết, lòng tin lẫn nhau, sự tôn trọng đối với các ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia và tinh thần trách nhiệm chung là những nền tảng thiết yếu để đạt được các mục tiêu chung.

Tóm lại, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 là những dịp quan trọng để các quốc gia cùng khẳng định quyết tâm xây dựng một tiểu vùng Mekong hội nhập sâu rộng hơn, kết nối chặt chẽ hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và thịnh vượng hơn. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai hai hội nghị và những đóng góp liên tục của Việt Nam cho hợp tác khu vực. Đối với Lào và Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn, mở ra những cơ hội mới cho phát triển, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong và các khu vực rộng lớn hơn.

Kết nối đưa các quốc gia đến gần nhau hơn; đoàn kết củng cố những nỗ lực chung; hợp tác xây dựng tương lai chung.