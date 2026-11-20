Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 sẽ chính thức diễn ra. Nhân dịp này, Báo Thế giới và Việt Nam có dịp trò chuyện với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về những nét đặc sắc trong ẩm thực đất nước Triệu Voi, cũng như vai trò của giao lưu văn hóa trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đón bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, tới thăm gian hàng ẩm thực của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam ở Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025, sáng 22/11/2025. (Nguồn: Đại sứ quán Lào tại Việt Nam)

Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Xin Đại sứ chia sẻ những thành tựu và điểm nhấn nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực?

Có thể khẳng định rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng xương máu, mồ hôi và lòng thủy chung son sắt.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Việt Đức)

Trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt đó, hợp tác văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, xem đây là nền tảng tinh thần vững chắc, là nhịp cầu vun đắp tình cảm keo sơn giữa hai dân tộc.

Thời gian qua, các hoạt động giao lưu diễn ra sôi nổi, phong phú và sâu rộng ở cả cấp Trung ương và địa phương. Từ những tuần lễ văn hóa, triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật đến các hoạt động trao đổi học thuật, giáo dục thế hệ trẻ đều đạt được những kết quả đáng tự hào.

Đặc biệt, vượt ra ngoài phạm vi thưởng thức món ăn, ẩm thực đã trở thành một hình thức “đối ngoại nhân dân” gần gũi, sinh động và hiệu quả.

Những món ăn truyền thống của Lào như xôi nếp (khao niaw), lạp (larb), gỏi đu đủ (tam mak hoong)... đã trở nên quen thuộc và được đông đảo người dân Việt Nam yêu mến. Ngược lại, phở, nem rán hay bún chả của Việt Nam cũng hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân Lào.

Bằng sự chân thành, ấm áp gửi gắm trong từng hương vị truyền thống, ẩm thực đã giúp xóa nhòa khoảng cách, đưa văn hóa hai nước xích lại gần nhau hơn.

Xôi nếp (khao niaw) - món ăn truyền thống không thể thiếu trong đời sống ẩm thực của người dân Lào. (Nguồn: Saeng's Kitchen)

Tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dự kiến sẽ mang đến những món ăn truyền thống nào? Thông qua đó, Đại sứ mong muốn giới thiệu điều gì về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Lào tới công chúng Việt Nam?

Đến với Liên hoan năm nay, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị một không gian đậm đà bản sắc dân tộc, chào đón công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chúng tôi sẽ mang đến những món ăn chứa đựng hồn cốt ẩm thực Lào. Tiêu biểu là xôi nếp (khao niaw) - món ăn không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình và dịp lễ hội, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân Lào.

Bên cạnh đó, gỏi đu đủ (tam mak hoong) với sự hòa quyện của các vị chua, cay, mặn, ngọt cũng phần nào phản ánh tính cách phóng khoáng, nồng hậu của con người nơi đây.

Gian hàng của Đại sứ quán còn giới thiệu các loại bánh kẹo truyền thống mang hương thơm của thảo mộc tự nhiên, cùng những thức uống đặc trưng, trong đó có bia Lào.

Thông qua không gian ẩm thực này, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về một đất nước Lào hòa bình, giàu truyền thống văn hóa, luôn cởi mở và hiếu khách.

Được làm từ những nguyên liệu tươi ngon của thiên nhiên, mỗi món ăn còn chứa đựng tình cảm chân thành và sự trân trọng mà nhân dân Lào dành cho những người anh em Việt Nam thân thiết cũng như bạn bè quốc tế.

Chúng tôi kỳ vọng từ những trải nghiệm vị giác, công chúng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nét đẹp trong lối sống, tâm hồn và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh tham quan gian hàng tại Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam-Lào (LAOSAO FEST 2025), diễn ra ngày 14/12/2025 tại Học viện Ngoại giao. (Nguồn: Trang Facebook LaoSao Fest - Ngày hội giao lưu văn hoá sinh viên Việt-Lào)

Việt Nam và Lào có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục và đời sống ẩm thực. Theo Đại sứ, đâu là những điểm giao thoa thú vị giữa hai nền ẩm thực? Những nét tương đồng ấy có ý nghĩa như thế nào đối với sự gắn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước?

Cùng gắn bó với dòng Mekong như một huyết mạch, có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km, những dãy núi hùng vĩ và mối liên hệ mật thiết từ lâu đời, Việt Nam và Lào chia sẻ nhiều nét tương đồng trong văn hóa, phong tục và lối sống, trong đó có ẩm thực.

Trước hết, cả hai quốc gia đều coi trọng cây lúa như nền tảng của đời sống nông nghiệp. Điều này được thể hiện rõ qua tập quán thưởng thức xôi và các món ăn làm từ gạo nếp ở nhiều vùng miền.

Bên cạnh đó, sự phong phú của các món chế biến từ cá, rau củ, cùng các loại nước chấm và gia vị đặc trưng cũng là điểm giao thoa thú vị giữa hai nền ẩm thực. Những nét tương đồng ấy phản ánh sự gần gũi về điều kiện tự nhiên, lịch sử và lối sống cộng đồng.

Tôi tin rằng, ẩm thực là một ngôn ngữ văn hóa có khả năng kết nối con người. Khi người Việt Nam thưởng thức món Lào và người Lào trải nghiệm món ăn Việt Nam, đó cũng là dịp để nhân dân hai nước khám phá, chia sẻ và trân trọng hơn những giá trị truyền thống của nhau.

Chính từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày, tình cảm hữu nghị, sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau được nuôi dưỡng một cách tự nhiên và bền vững.

Phối cảnh gian hàng tại khu vực “Hương vị ASEAN” của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Nguồn: Ban tổ chức)

Một trong những điểm nhấn của Liên hoan năm nay là không gian “Hương vị ASEAN”. Từ góc nhìn của Lào, Đại sứ kỳ vọng không gian này sẽ góp phần như thế nào vào việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa, làm nổi bật các giá trị chung và tinh thần đoàn kết của Cộng đồng ASEAN?

Tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế. Đây là dịp ý nghĩa để các quốc gia giới thiệu nét đẹp truyền thống, khẳng định bản sắc riêng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hội nhập và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong khu vực cũng như trên thế giới.

ASEAN là một cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục và văn hóa. Dẫu mỗi quốc gia đều sở hữu những nét đặc sắc riêng, chúng ta cùng chia sẻ các giá trị chung về tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách, sự tôn trọng lẫn nhau và tình đoàn kết.

Thông qua không gian “Hương vị ASEAN”, công chúng có thể khám phá sự phong phú của các nền ẩm thực Đông Nam Á, từ đó hiểu rõ hơn rằng sự đa dạng chính là một trong những nguồn sức mạnh của Cộng đồng ASEAN.

Về phần mình, Lào luôn coi trọng tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước thành viên ASEAN, trong đó giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tôi kỳ vọng không gian này sẽ trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa, nơi những giá trị riêng được trân trọng và những giá trị chung được tôn vinh, góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, bao trùm, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Nhân dịp này, tôi xin chúc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 thành công tốt đẹp, trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia.

Tôi cũng xin gửi lời mời tới nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ghé thăm gian hàng của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để cùng trải nghiệm, khám phá và cảm nhận những hương vị đặc sắc của đất nước Triệu Voi.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!