Đại sứ Lào ấn tượng với sức mạnh đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam

Ngày 30/10, các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng các đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội đã tham gia Chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa trà và tham dự Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.

Đoàn đã đến tham quan vùng chè Tân Cương, nơi sản xuất loại chè đặc sản nổi tiếng, góp phần tạo dựng thương hiệu và danh tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, một trong năm bảo tàng tiêu biểu của Việt Nam.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đã có những chia sẻ đầy ấn tượng về nhiều trải nghiệm tại nơi đoàn đến thăm.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam (thứ ba từ trái qua) cùng các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân cùng các đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chiều 30/10/2026. Ảnh: Tiến Hùng

Hiểu sâu sắc hơn về một đất nước Việt Nam đa dân tộc

Theo bà Khamphao Ernthavanh, cả hai địa điểm trong khuôn khổ chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế đều để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc và có ý nghĩa thiết thực.

Thông qua chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế lần này, chúng tôi không chỉ có thêm cơ hội tìm hiểu về những thành tựu phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và những động lực quan trọng làm nên sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam. Bà Khamphao Ernthavanh

Theo bà Khamphao Ernthavanh, chuyến thăm vùng trồng chè giúp bà hiểu rõ hơn về những thành tựu phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và chế biến chè.

“Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu, hình ảnh của địa phương không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế”, bà Khamphao Ernthavanh cho biết.

Bày tỏ ấn tượng về chuyến tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh khẳng định, đây là một điểm đến có ý nghĩa đặc biệt.

“Chuyến tham quan giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về một đất nước Việt Nam đa dân tộc, nơi cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trong tinh thần đoàn kết, hòa thuận, gắn bó và cùng nhau phát triển”, bà nhấn mạnh.

Theo bà Khamphao Ernthavanh, Việt Nam có nhiều dân tộc với những bản sắc văn hóa, phong tục và truyền thống riêng biệt. Các dân tộc luôn đoàn kết, tương trợ, cùng chung sức xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh (bên phải) cùng các đại biểu trong đoàn ngoại giao tham quan, trải nghiệm văn hóa tại Thái Nguyên. Ảnh: Tiến Hùng

“Chính tinh thần đoàn kết, đồng lòng và sự nỗ lực chung đó đã tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động và mạnh mẽ hàng đầu trong khu vực ASEAN cũng như trên thế giới”, bà Khamphao Ernthavanh khẳng định.

Đưa quan hệ hợp tác kinh tế Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu

Bà Khamphao Ernthavanh khẳng định, quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực và ngày càng được tăng cường.

Theo bà, trong những năm qua, hai nước đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, luôn được xác định là một trong những nội dung trọng tâm. Bởi lẽ, cả Lào và Việt Nam đều xác định nông nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

“Tôi cho rằng cả hai nước đều có nhiều tiềm năng và thế mạnh để tiếp tục mở rộng hợp tác. Việt Nam và Lào đều quan tâm, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác, đặc biệt là du lịch”, bà Khamphao Ernthavanh cho biết.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư nước ngoài, theo bà Khamphao Ernthavanh, Lào đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước gắn với công nghiệp chế biến, nhằm bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Bà Khamphao Ernthavanh khẳng định, chuyến tham quan giúp đoàn hiểu sâu sắc hơn về một đất nước Việt Nam đa dân tộc, nơi cộng đồng các dân tộc cùng chung sống trong tinh thần đoàn kết, hòa thuận, gắn bó và cùng nhau phát triển. Ảnh: Tiến Hùng

Về du lịch, bà Khamphao Ernthavanh cho rằng, Việt Nam có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn, từ các khu du lịch gắn với đời sống văn hóa, bản sắc của đồng bào các dân tộc đến những khu du lịch hiện đại. Đây là những tiềm năng và lợi thế rất đáng chú ý trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

Theo bà Khamphao Ernthavanh, Lào cũng có nhiều điểm đến quan trọng, đặc biệt là các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch lịch sử. Thời gian qua, Lào đã và đang chú trọng nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời xây dựng thêm nhiều điểm du lịch mới, tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn và ấn tượng.

Bà Khamphao Ernthavanh cho rằng hợp tác giữa Lào và Việt Nam trong những lĩnh vực này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các cơ quan chức năng của hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác và phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh sẵn có; đồng thời đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch của hai nước.

Theo bà Khamphao Ernthavanh, hai nước cần thúc đẩy giao lưu, kết nối và hợp tác phát triển du lịch, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Qua đó, quan hệ hợp tác kinh tế Lào - Việt Nam sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.