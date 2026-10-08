Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam: Tri thức và sáng tạo là chìa khóa phát huy sức mạnh công nghệ

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh nhấn mạnh cần tăng cường kết nối giáo dục, doanh nghiệp và nghiên cứu để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. (Ảnh: Trung Anh)

Đại sứ Kanat Tumysh khẳng định, chủ đề của Diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công nghệ đang từng bước định hình lại các ngành công nghiệp, phương thức quản trị, tài chính và sản xuất.

Tuy nhiên, công nghệ tự thân không thể tạo ra thịnh vượng nếu thiếu con người có tri thức, khả năng phán đoán, sức sáng tạo và quyết tâm xác định mục tiêu.

Từ kinh nghiệm của Kazakhstan, Đại sứ cho rằng, đầu tư vào con người cần được xác định là một ưu tiên chiến lược, trong đó giáo dục, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế cần có sự gắn kết chặt chẽ.

Kazakhstan chú trọng trang bị cho thế hệ trẻ các kỹ năng số, kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời tạo điều kiện để nhân tài phát huy năng lực và đóng góp vào quá trình phát triển đất nước.

Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nên được hình thành trong môi trường giáo dục.

Theo đó, sự phối hợp giữa các trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, cùng với tinh thần học tập suốt đời cho mỗi cá nhân, là những yếu tố quan trọng để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện nay.

Toàn cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Trung Anh)

Đề cập một hướng hợp tác cụ thể giữa Kazakhstan và Việt Nam, Đại sứ cho biết, Kazakhstan đã thành lập Đại học Trí tuệ nhân tạo tại thủ đô Astana và bày tỏ mong muốn đón sinh viên, học viên trẻ Việt Nam tới học tập, nghiên cứu.

Nhà ngoại giao Kazakhstan cũng gợi nhắc mối liên hệ giáo dục lâu đời giữa hai nước, trong đó có nhiều cán bộ, chuyên gia và những đại diện ưu tú của Việt Nam từng học tập tại Kazakhstan trong những năm tháng đất nước ta còn nhiều gian khó và cả những giai đoạn sau này.

Từ nền tảng quan hệ hữu nghị ấy, Đại sứ Kanat Tumysh cho rằng, hợp tác về giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo có thể trở thành một lĩnh vực giàu triển vọng trong quan hệ Việt Nam-Kazakhstan.

Hai bên có thể tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, học giả và trí thức trẻ, qua đó mở rộng các chương trình trao đổi chuyên môn, đào tạo kỹ thuật và cùng phát triển những giải pháp đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ số.

Đại sứ Kanat Tumysh nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cần hướng tới cả yêu cầu của hiện tại và khả năng đón đầu những cơ hội trong tương lai của thế hệ trẻ.

Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội trong thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam kỳ vọng rằng, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III sẽ tạo thêm những ý tưởng thực tiễn và mở ra các quan hệ đối tác mới.

Theo Đại sứ, những kết quả từ Diễn đàn cần được tiếp nối bằng các sáng kiến cụ thể, để những trao đổi tại sự kiện được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực, đóng góp tích cực vào đời sống nhân dân hai nước.