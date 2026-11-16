Đại sứ Joanna Skoczek gửi lời mời công chúng Việt khám phá hương vị Ba Lan

Trước thềm Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam câu chuyện về những hương vị mang đậm dấu ấn quê hương, cùng sức mạnh của ẩm thực trong kết nối các nền văn hóa và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek (trái) giới thiệu những nét đặc sắc về hoa văn truyền thống, văn học và văn hóa Ba Lan tới Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại gian hàng của Đại sứ quán trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 1-4/10. (Nguồn: Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam)

Hương vị mở lối giao thương

“Ẩm thực là nơi ngoại giao văn hóa gặp gỡ kinh tế”, Đại sứ Joanna Skoczek khẳng định khi chia sẻ về mối liên hệ giữa những giá trị truyền thống và cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan.

Theo nhà ngoại giao, cùng với đà phát triển của thương mại song phương, thực phẩm Ba Lan ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các kệ hàng tại cửa hàng và siêu thị Việt Nam.

Đằng sau sự hiện diện ấy là những nỗ lực bền bỉ của các nhà sản xuất, xuất khẩu trong quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng thị trường.

Hằng năm, các doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, kết hợp giới thiệu sản phẩm với những buổi trình diễn nấu ăn và hoạt động kết nối kinh doanh.

Đặc biệt, mỗi dịp thưởng thức món ăn còn mở ra cơ hội lắng nghe câu chuyện về nguồn gốc, công thức chế biến và phong tục lâu đời, giúp người tiêu dùng cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa ẩn sau từng hương vị.

Chia sẻ một chi tiết thú vị, Đại sứ cho hay: “Giỏ quà Tết của chúng tôi năm nay được chuẩn bị hoàn toàn từ những sản phẩm Ba Lan đang có mặt trên thị trường Việt Nam!”.

Từ câu chuyện giao thương ấy, Đại sứ Joanna Skoczek đánh giá Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 là sáng kiến giàu ý nghĩa, đưa những sắc màu ẩm thực thế giới hội tụ trong một không gian chung.

Tại đây, công chúng có dịp khám phá hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia, cảm nhận những nét tương đồng, khác biệt trong cách chế biến và thưởng thức.

“Tôi luôn tin rằng, bàn ăn và những món ăn có sức mạnh gắn kết con người. Chúng ta chia sẻ bữa ăn với những người thân yêu và bạn bè”, Đại sứ nhấn mạnh.

Từ góc nhìn ấy, nhà ngoại giao đặc biệt trân trọng vai trò của Liên hoan như một dịp gặp gỡ giữa các nền văn hóa, đồng thời mở thêm cánh cửa để cộng đồng quốc tế tại Hà Nội và du khách khám phá chiều sâu truyền thống, bản sắc của Việt Nam.

Đa sắc màu Ba Lan

Pierogi, món bánh bột có nhân truyền thống đặc trưng của Ba Lan, nổi bật với sự đa dạng trong nguyên liệu và cách chế biến. (Nguồn: Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam)

Đại sứ Joanna Skoczek thông tin, đây là năm thứ hai liên tiếp Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế, thể hiện mong muốn bền bỉ đưa tinh hoa ẩm thực quê hương đến gần hơn với người dân Việt.

Trong hành trình giới thiệu những hương vị đặc trưng ấy, pierogi là món ăn được Đại sứ đặc biệt nhắc tới.

Những chiếc bánh bột có nhân quen thuộc từ lâu đã trở thành một phần của đời sống ẩm thực Ba Lan, với sự phong phú trong nguyên liệu và cách chế biến.

Theo Đại sứ, pierogi truyền thống thường có nhân khoai tây, phô mai tươi và hành tây.

Từ công thức quen thuộc này, người dân còn sáng tạo nhiều phiên bản với thịt băm, nấm, dâu tây, các loại quả mọng hay những nguyên liệu hiện đại như đậu lăng, rau chân vịt và phô mai feta, tạo nên sự giao hòa giữa hương vị xưa và khẩu vị đương đại.

“Các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức ít nhất một vài loại pierogi trong số đó!”, Đại sứ Joanna Skoczek hào hứng chia sẻ, gửi gắm lời mời trải nghiệm một trong những món ăn tiêu biểu của quê hương mình.

Gian hàng của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025. (Nguồn: Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam)

Bên cạnh pierogi, gian hàng Ba Lan còn giới thiệu những món bánh ngọt truyền thống như bánh phô mai, bánh cuộn, bánh karpatka nhân kem cùng bánh táo, thức quà gắn liền với mùa Thu.

Mỗi món mang một dấu ấn riêng, gợi mở nét phong phú trong văn hóa thưởng thức và những thói quen ẩm thực được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, với Đại sứ Joanna Skoczek, những hương vị tại Liên hoan mới chỉ là lời giới thiệu đầu tiên về một đất nước Ba Lan cởi mở, hiếu khách, an toàn và giàu bản sắc.

Nhà ngoại giao đặc biệt nhấn mạnh sự đồng điệu giữa nhân dân hai nước trong tình cảm gia đình, lòng trân trọng lịch sử, phong tục và ý thức gìn giữ di sản dân tộc.

Song hành với chiều sâu truyền thống là diện mạo hiện đại của “một Ba Lan mang dáng hình trái tim giữa lòng châu Âu, luôn rộng mở đón chào du khách bằng những giá trị văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc Chopin, văn học cho đến ẩm thực”, nhà ngoại giao chia sẻ.

Sức hấp dẫn của quốc gia Trung Âu còn được khắc họa qua cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ những miền biển đến các dãy núi phủ tuyết.

“Hãy đến và tự mình khám phá!”, Đại sứ Joanna Skoczek gửi lời mời tới công chúng Việt Nam.

Từ những hương vị được giới thiệu tại Liên hoan, nhà ngoại giao mong muốn khơi gợi sự quan tâm và mở đầu hành trình tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người Ba Lan, góp phần vun đắp sự gần gũi và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.