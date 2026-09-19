Đại sứ Ito Naoki: Tin cậy là nền tảng để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vươn tới tầm cao mới

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chia sẻ về những kết quả nổi bật và định hướng hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới. (Ảnh: Trung Anh)

Nhìn lại chặng đường 53 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ gắn bó trên nền tảng sự tin cậy và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

Từ nền tảng đó, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng phát triển thực chất, với hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và an ninh - quốc phòng tiếp tục được mở rộng.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Ito Naoki cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam-Nhật Bản đạt khoảng 38,6 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Với đà tăng trưởng này, nếu được duy trì trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại song phương cả năm có thể tiến gần mốc 60 tỷ USD.

Cùng thời gian, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 14,3%, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Nhật Bản tại Việt Nam lên khoảng 81 tỷ USD.

Song song với việc duy trì đà tăng trưởng thương mại và đầu tư, hợp tác song phương đang từng bước mở rộng sang khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Đại sứ Ito Naoki, trong lĩnh vực bán dẫn, hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các trường đại học của hai nước trong khuôn khổ chương trình NEXUS đang có tiến triển, hai bên đã triển khai 5 nhóm nghiên cứu chung giữa các trường đại học Việt Nam và Nhật Bản.

Trên cơ sở kết quả này, trong giai đoạn tiếp theo, hai nước dự kiến lựa chọn tối đa 10 đề tài nghiên cứu chung về bán dẫn, hướng tới tiếp nhận khoảng 250 học viên Việt Nam vào các chương trình đào tạo tiến sĩ sau đại học sang Nhật Bản học tập và nghiên cứu.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Trung Anh)

Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, coi trọng việc triển khai chương trình Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA).

Chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 7 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Nhật Bản sau 5 năm, qua đó tạo thêm động lực cho hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong khuôn khổ trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trong đó có nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung trang thiết bị quốc phòng.

Tiếp nối định hướng này, Đại sứ Ito Naoki cho hay, đại diện Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tới, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Cùng với khoa học - công nghệ và quốc phòng, chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng cũng đang trở thành những hướng hợp tác được hai nước quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng ngày 15/4. (Nguồn: VGP)

Trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC), Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy 15 dự án thí điểm với tổng quy mô khoảng 20 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới các dự án phát điện sử dụng khí tự nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Để thúc đẩy các dự án này, Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực.

Không chỉ tập trung vào hợp tác song phương, Việt Nam và Nhật Bản cũng tiếp tục tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và quốc tế.

Trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Nhật Bản cam kết sẽ phối hợp với Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác tại ASEAN và Tiểu vùng Mekong.

Hai bên cũng tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, qua đó phát huy vai trò của ASEAN và thúc đẩy liên kết khu vực.

Đề cập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027 và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Theo đó, Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực, qua đó góp phần bảo đảm thành công cho Năm APEC 2027 tại Việt Nam.