Đại sứ Ito Naoki lý giải việc Nhật Bản tăng lệ phí visa

Theo đó, đề cập tới quyết định điều chỉnh lệ phí thị thực đối với người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có hoạt động đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ làm rõ, mức lệ phí thị thực trước đây được thiết lập từ năm 1978 và duy trì trong hơn 40 năm. Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và tỷ giá hối đoái có nhiều biến động, mức phí cũ không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki tại buổi trao đổi thông tin.

Việc điều chỉnh lần này được Nhật Bản áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm nguồn lực về nhân sự, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

Đại sứ Ito Naoki viện dẫn những số liệu gần đây cho thấy việc điều chỉnh lệ phí không làm suy giảm nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cụ thể, lượng khách Việt Nam tới Nhật Bản đã tăng từ khoảng 32.000 lượt trong tháng 3 lên 56.600 lượt vào tháng 8, đứng đầu khu vực ASEAN.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đón khoảng 505.000 lượt khách Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, khoảng 589.000 lượt người Nhật Bản đã đến Việt Nam, tăng 9,2%.

Theo Đại sứ, nếu đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, lượng người qua lại giữa hai nước trong năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục. Đây cũng là cơ sở để hai bên hướng tới mục tiêu đưa tổng lượng khách qua lại hai chiều vượt 2 triệu lượt trước năm 2030.

Liên quan công tác thẩm định hồ sơ, Đại sứ Ito Naoki khẳng định rằng quy trình xét duyệt và cấp thị thực tại các cơ quan đại diện Nhật Bản được thực hiện theo các nguyên tắc minh bạch, chặt chẽ và công bằng, phù hợp với quy định pháp luật.

Từ ngày 1/7/2026, Nhật Bản chính thức áp dụng mức lệ phí thị thực mới. Theo đó, lệ phí thị thực nhập cảnh một lần tăng từ mức 3.000 yen (~ 490.000 đồng) lên 15.000 yen (~ 2,5 triệu đồng). Với các trường hợp xin thị thực nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 6.000 yen (~ 980.000 đồng) lên 30.000 yen (~ 4,9 triệu đồng).