Đại sứ Indonesia thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, giáo dục và kết nối khu vực tại Lào Cai

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy. (Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Đại sứ Indonesia đã đến chào xã giao đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Cuộc gặp nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Indonesia-Việt Nam thông qua Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030, phù hợp với tầm nhìn chung trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 của hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên cùng có lợi nhằm hỗ trợ triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trước sự quan tâm ngày càng tăng của du khách Indonesia đối với điểm đến vùng cao Sa Pa, Đại sứ đánh giá cao việc địa phương cung cấp các tiện ích phù hợp với du khách Hồi giáo.

Đại sứ cũng đề xuất phối hợp tổ chức các hội thảo về chứng nhận Halal và quản lý du lịch bản làng theo hướng bền vững, qua đó phát huy vai trò chủ động của các cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương, gồm người Mông, Dao và Tày.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cũng nhận lời mời phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Đối thoại chiến lược và trao đổi học thuật quốc tế lần thứ nhất năm 2026 (ISDAE 2026), do Khoa Quốc tế- Đại học Thái Nguyên (ISTNU) tổ chức với chủ đề “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực”.

Đại sứ đã trình bày tham luận chính với tiêu đề “Công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững vì tương lai ASEAN: Vai trò dẫn dắt của Indonesia và Việt Nam, đổi mới sáng tạo và tầm nhìn chung của khu vực”.

Phát biểu trước lãnh đạo các trường đại học, giới học giả, đại diện các cơ quan chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực, Đại sứ nhấn mạnh rằng tri thức, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và nhân tài là những tài sản quý giá nhất trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Trước những biến động toàn cầu và tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), các cơ sở giáo dục đại học cần chuyển mình thành những trung tâm giải quyết các vấn đề thực tiễn và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo có khả năng quản trị công nghệ một cách sáng suốt.

“Thách thức lớn nhất của trí tuệ nhân tạo nằm ở khía cạnh con người, vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật. Khi AI đang làm thay đổi các xã hội của chúng ta, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để công nghệ này thúc đẩy sự phát triển của con người mà vẫn tránh làm gia tăng bất bình đẳng”, Đại sứ Adam M. Tugio phát biểu.

Đại sứ cũng giới thiệu quá trình đổi mới giáo dục của Indonesia thông qua phương pháp dạy và học theo hướng hiểu sâu (Deep Learning), kết hợp với việc trang bị từ sớm năng lực số, kỹ năng lập trình và kiến thức STEM. Việc làm chủ các công nghệ này luôn đi đôi với tăng cường giáo dục nhân cách dựa trên các giá trị của Pancasila, qua đó bảo đảm đổi mới sáng tạo song hành với đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Indonesia đã chia sẻ những kinh nghiệm hiệu quả trong việc củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác ba bên (Triple Helix) giữa Nhà nước, giới học thuật và doanh nghiệp.

Để góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045, Đại sứ kêu gọi Indonesia và Việt Nam tăng cường hợp tác trên bốn trụ cột chính: Đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu; Củng cố mạng lưới nhân lực, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nhân trong khu vực ASEAN; Xây dựng cơ chế quản trị số và quản trị AI ở cấp khu vực theo hướng có trách nhiệm, minh bạch và lấy con người làm trung tâm, với lòng tin là nền tảng cốt lõi; Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan để đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động ngoại giao tại tỉnh Lào Cai, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, kết nối các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ hai nước, hướng tới xây dựng một khu vực ASEAN có khả năng chống chịu, giàu sức sáng tạo và phát triển bền vững.