Đại sứ Indonesia đề xuất 4 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác với Việt Nam

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, ngày 12/11, Đại sứ Adam M. Tugio đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục đại học, đổi mới công nghệ và kết nối kinh tế trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia.

Trong cuộc gặp Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy, hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2026 – 2030.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (phải). Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam

Trước sự quan tâm ngày càng tăng của du khách Indonesia đối với Sa Pa, Đại sứ Adam M. Tugio đề xuất phối hợp tổ chức các hội thảo về chứng nhận Halal và quản lý du lịch bản làng theo hướng bền vững.

Các hoạt động này hướng tới phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với du khách Hồi giáo, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương, gồm người Mông, Dao và Tày.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Indonesia cũng tham dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế Đối thoại chiến lược và trao đổi học thuật quốc tế lần thứ nhất năm 2026 (ISDAE 2026), do Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Hội thảo có chủ đề “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực”.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực”. Ảnh: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Adam M. Tugio nhấn mạnh vai trò của tri thức, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và nguồn nhân lực trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng.

“Thách thức lớn nhất của trí tuệ nhân tạo nằm ở khía cạnh con người, vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật. Khi AI đang làm thay đổi các xã hội của chúng ta, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để công nghệ này thúc đẩy sự phát triển của con người mà vẫn tránh làm gia tăng bất bình đẳng,” Đại sứ phát biểu.

Đại sứ cũng chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia trong đổi mới giáo dục, thông qua phương pháp dạy và học theo hướng hiểu sâu (Deep Learning), kết hợp trang bị sớm năng lực số, kỹ năng lập trình và kiến thức STEM.

Để góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045, Đại sứ Indonesia đề xuất hai nước tăng cường hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào AI, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tăng cường kết nối nguồn nhân lực giữa các trường đại học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

Thứ ba, xây dựng cơ chế quản trị số và quản trị AI ở cấp khu vực theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và lấy con người làm trung tâm.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Theo Đại sứ quán Indonesia, các hoạt động tại Lào Cai là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý hai nước, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia.