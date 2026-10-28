Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm, làm việc tại Trường ĐH Hàng hải

Tối 27.10, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đón tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc.

PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giới thiệu khái quát chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển, những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển của nhà trường.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks và đoàn công tác đến thăm, trao đổi tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương nhấn mạnh hợp tác quốc tế là một trong những ưu tiên chiến lược của nhà trường, trong đó Hoa Kỳ là đối tác quan trọng. Các chương trình hợp tác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên và tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến.

Điểm nhấn là quan hệ hợp tác với Học viện Hàng hải Cal Poly (Hoa Kỳ) từ năm 2010 trong triển khai chương trình đào tạo tiên tiến, trao đổi giảng viên, sinh viên và giao lưu văn hóa. Đến năm 2026, chương trình thu hút khoảng 3.500 lượt sinh viên qua 15 khóa đào tạo. Hai bên cũng duy trì các hoạt động trao đổi học thuật, góp phần mở rộng môi trường học tập quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Phạm Xuân Dương chụp ảnh lưu niệm cùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ Jennifer Wicks

Giai đoạn 2013 - 2022, tổ chức American Bureau of Shipping (ABS) của Hoa Kỳ tài trợ học bổng cho 39 sinh viên nhà trường. Các chương trình đào tạo tiếng Anh, giảng viên tình nguyện và hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyên môn cho giảng viên, sinh viên.

Thời gian tới, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ hỗ trợ kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức của Hoa Kỳ; đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực tự động hóa hàng hải, động cơ tàu thủy, đóng tàu, kinh tế hàng hải.