Đại sứ Hoa Kỳ làm việc với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tham gia đoàn công tác có ông George McNamara, phu quân Đại sứ; ông Benjamin Embury, Tham tán Kinh tế và bà Bùi Phương Anh, cố vấn Education USA.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã giới thiệu khái quát về lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu nổi bật trong đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, cũng như định hướng phát triển của trường trong giai đoạn mới.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử nhân, sĩ quan, thuyền viên hàng hải, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bà Jennifer Wicks – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo gần 27.000 sinh viên, học viên, với đội ngũ giảng viên và cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và huấn luyện chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng hải trong nước và quốc tế.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, nhà trường luôn chú trọng mở rộng quan hệ với các cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế, trong đó, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng.

Tiêu biểu là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với Học viện Hàng hải Cal Poly (Cal Poly Maritime Academy) - tiền thân là Học viện Hàng hải California, thuộc Hệ thống Đại học Bang California.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Từ năm 2010, hai bên đã phối hợp triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến. Tiêu biểu là chương trình Kinh tế Hàng hải và chương trình Kinh doanh quốc tế và Logistics, đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa.

Tính đến năm 2026, các chương trình đào tạo tiên tiến đã thu hút khoảng 3.500 lượt sinh viên tham gia qua 15 khóa học. Hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai bên cũng được duy trì thường xuyên. Từ tháng 11/2011 đến nay, nhà trường đã nhiều lần đón các đoàn giảng viên và sinh viên của Học viện Hàng hải Cal Poly đến thăm, giao lưu và tìm hiểu môi trường học tập tại trường. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu học thuật, tạo môi trường học tập đa văn hóa và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ còn được thể hiện thông qua các chương trình phát triển năng lực ngoại ngữ, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ sinh viên. Trong giai đoạn 2013-2022, Cục Hàng hải Hoa Kỳ đã tài trợ học bổng cho 39 sinh viên của nhà trường.

Các chương trình đào tạo tiếng Anh, hoạt động của giảng viên tình nguyện và những sáng kiến hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho giảng viên, sinh viên.

Tại buổi làm việc, bà Jennifer Wicks bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô đào tạo, năng lực chuyên môn và những kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các cơ sở giáo dục, tổ chức của Hoa Kỳ.

Bà Jennifer Wicks chúc mừng những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bà Jennifer Wicks và đoàn công tác đi tham quan các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Jennifer Wicks - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tham quan các hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển, tìm hiểu các hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo và huấn luyện chuyên ngành hàng hải.

Đây là những cơ sở thực hành, huấn luyện quan trọng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các tình huống nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.