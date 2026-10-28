Đại sứ EU: Việt Nam là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất thời đại

Phát biểu trước lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và các đại biểu tham gia Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết, câu chuyện phát triển của Việt Nam là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất trong thời đại.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU).

Việt Nam có năng lực thực hiện những thay đổi sâu rộng

Theo ông Julien Guerrier, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị phân mảnh, bất định và tăng trưởng chậm lại tại nhiều khu vực, Việt Nam nổi bật nhờ sự năng động, khả năng chống chịu và khát vọng phát triển.

“Khát vọng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và đạt trạng thái trung hòa khí hậu (Net Zero) vào năm 2050 cho thấy tư duy chiến lược cũng như cam kết nghiêm túc của Việt Nam đối với tương lai”, ông Julien Guerrier nói.

Ông Julien Guerrier nhận định, số liệu thống kê 9 tháng đầu năm chỉ ra rằng, Việt Nam tăng trưởng GDP hơn 9%. Những nỗ lực cải cách hành chính đã chứng minh Việt Nam có năng lực thực hiện những thay đổi sâu rộng. Vì vậy, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với nền tảng vững chắc.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này, Việt Nam cần một lượng vốn đầu tư rất lớn. Việt Nam cần thêm nguồn vốn tư nhân, cụ thể là nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trong sáng 28/10, UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố hợp tác chiến lược.

Theo ông Julien Guerrier, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Đầu năm nay, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

“Trong cuộc gặp ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh động lực chính trị mạnh mẽ nhằm chuyển hóa quan hệ đối tác này thành sự hợp tác cụ thể về kinh tế và đầu tư. Nhiệm vụ đặt ra là biến quan hệ đối tác thành những kết quả thiết thực cho nền kinh tế, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên”, ông Julien Guerrier nhấn mạnh.

Ông Julien Guerrier cho rằng, chính các doanh nghiệp sẽ là những chủ thể biến khát vọng thành hiện thực.

Các cơ hội hợp tác rất rõ ràng, bao gồm chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững; hàng không vũ trụ; cảng biển, sân bay, vận tải đa phương thức và logistics; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); khoáng sản chiến lược; y tế và công nghệ sinh học; nông nghiệp công nghệ cao.

Trong tất cả những lĩnh vực này, châu Âu có các doanh nghiệp sở hữu công nghệ và kinh nghiệm có thể mang lại những kết quả chất lượng cao.

Nhiều doanh nghiệp lớn của châu Âu, cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng những hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ mà Việt Nam mong muốn phát triển. Điều kiện quan trọng là môi trường kinh doanh và khuôn khổ mua sắm, đấu thầu phải minh bạch, đồng thời ghi nhận đầy đủ giá trị mà các doanh nghiệp này mang lại.

EU xem Việt Nam là một đối tác chiến lược

Ông Julien Guerrier chia sẻ, các nhà đầu tư và doanh nghiệp EU cần sự rõ ràng, khả năng dự đoán và tính nhất quán của Việt Nam.

EU hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các nghị quyết một cách hiệu quả, chuyển từ cơ chế kiểm soát trước sang quản lý dựa trên rủi ro, xây dựng các quy định rõ ràng, dễ dự đoán hơn. Đồng thời bảo đảm việc thực thi nhất quán giữa các tỉnh, thành phố.

“Điều này cũng có nghĩa là cần bảo đảm các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận đầy đủ với những thủ tục thuận lợi và chính sách ưu đãi. Đồng thời bảo vệ chính đáng quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết chuyên môn của họ”, ông Julien Guerrier nói.

Theo ông Julien Guerrier, việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) tiếp tục là tín hiệu quan trọng thể hiện độ tin cậy của Việt Nam. Những tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao tính dự báo và hiệu quả sẽ gửi đi thông điệp tích cực, mạnh mẽ tới các nhà đầu tư.

“Tôi khuyến khích Việt Nam ủng hộ hoặc có thể tham gia Hiệp định tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển (Investment Facilitation for Development Agreement). Đây sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Việt Nam ủng hộ một hệ thống thương mại và đầu tư quốc tế cởi mở, dựa trên các quy tắc, đặc biệt trong việc xây dựng những khuôn khổ đầu tư minh bạch, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn”, ông Julien Guerrier khuyến nghị.

Ông Julien Guerrier cho rằng, diễn đàn kinh tế này có ý nghĩa quan trọng. Các Chính phủ cần xây dựng khuôn khổ chính sách phù hợp. Tuy nhiên, chính doanh nghiệp mới là chủ thể đưa ra các quyết định đầu tư.

Diễn đàn cần là nơi để các bên cùng xác định cơ hội, đồng thời thẳng thắn trao đổi về những điều kiện cần thiết để thu hút doanh nghiệp chuyển ý tưởng thành dự án, biến các dự án thành kết quả thực tế tại Việt Nam cũng như ở những nơi khác.

Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ nỗ lực này thông qua sáng kiến Global Gateway (chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng lớn của EU) và các công cụ tài chính của mình. EU ủng hộ tăng trưởng dựa trên đầu tư, củng cố các hệ sinh thái và kết nối những ưu tiên của khu vực công với nguồn vốn tư nhân.

Phiên đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: Hùng Triều)

EU cũng hỗ trợ xây dựng nền tảng cho đầu tư bền vững, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, các mô hình tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn và những yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

EU xem Việt Nam là một đối tác chiến lược. Đối với Việt Nam, EU là đối tác được lựa chọn nhờ tính trung lập, độ tin cậy, sự an toàn và tính bảo đảm cao.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác với quý vị để biến chương mới trong quan hệ giữa hai bên thành những cơ hội kinh doanh cụ thể và tăng trưởng bền vững cho cả hai phía”, ông Julien Guerrier nói.

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