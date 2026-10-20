Đại sứ EU Julien Guerrier: Chuyển tầm nhìn chiến lược Việt Nam – EU thành kết quả thực chất

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến ngày 24/10/2026.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và EU kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập vào tháng 1/2026, nhân chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 1/2026. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá đây là cơ hội quan trọng để củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm và chuyển hóa những mục tiêu, kỳ vọng chung thành các kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực.

Ngài Đại sứ khẳng định khuôn khổ đối tác này phản ánh vai trò chiến lược ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với EU, đặc biệt trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang đối mặt với nhiều thách thức. Các cuộc trao đổi dự kiến sẽ xoay quanh thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, khoa học – công nghệ và an ninh, qua đó xác định các giải pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thương mại và đầu tư được dự báo sẽ là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm, phản ánh mối quan hệ kinh tế ngày càng phát triển giữa Việt Nam và EU.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt 76 tỷ Euro trong năm 2025, với động lực quan trọng đến từ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Đại sứ Julien Guerrier đồng thời tái khẳng định cam kết của EU trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh tế thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) của EU, hợp tác giữa hai bên ngày càng tập trung vào năng lượng sạch, giao thông bền vững và hạ tầng chiến lược. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Global Gateway diễn ra vào tháng 3/2026, các đối tác châu Âu đã công bố gói đầu tư trị giá hơn 500 triệu euro nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

An ninh năng lượng cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận song phương, đặc biệt khi những căng thẳng địa chính trị đang làm bộc lộ tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Từ khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh năng lượng thông qua phát triển năng lực sản xuất năng lượng sạch trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng bền vững.

EU cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và phát triển hệ thống lưới điện, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường dài hạn của Việt Nam.

Trong bối cảnh cục diện địa chính trị thế giới đang có nhiều chuyển biến, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một đối tác quan trọng trong chiến lược tăng cường hiện diện và hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Là quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với EU, Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong những nỗ lực của khối nhằm thúc đẩy ổn định khu vực, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ.

Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh những cam kết chung của Việt Nam và EU đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải, đặc biệt là tại Biển Đông.

Theo Đại sứ, khoảng 40% lượng hàng hóa nhập khẩu và 25% lượng hàng hóa xuất khẩu của EU được vận chuyển qua Biển Đông, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của khu vực này đối với thương mại và an ninh kinh tế của châu Âu.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, bảo vệ hệ thống cáp ngầm dưới biển và phòng, chống khủng bố, cũng như nhiều lĩnh vực khác, đồng thời thúc đẩy hợp tác thông qua các diễn đàn ASEAN khi có điều kiện”, Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ.

Không chỉ trong khuôn khổ quan hệ song phương, Đại sứ Julien Guerrier còn ghi nhận vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trên các phương diện kinh tế, chính trị và ngoại giao.

Tiềm năng của Việt Nam trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn trong hoạt động ngoại giao quốc tế, bao gồm thúc đẩy đối thoại và có thể tham gia hòa giải các xung đột khu vực trong tương lai, cũng được ngài Đại sứ đánh giá cao.