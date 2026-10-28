Đại sứ EU chỉ ra điều kiện để Việt Nam thu hút thêm vốn đầu tư

Cơ hội hợp tác đã rõ ràng

Ngày 28/10, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại phiên toàn thể cấp cao, các phát biểu đã tập trung nhận diện những thay đổi của kinh tế thế giới, sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng và vai trò của hợp tác đa phương trong thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông qua những góc nhìn từ Chính phủ, chính quyền đô thị và các tổ chức quốc tế, phiên toàn thể làm rõ yêu cầu tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế, phát huy thế mạnh bổ trợ và mở rộng những mô hình hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.

Toàn cảnh phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá, câu chuyện phát triển của Việt Nam là một trong những thành tựu nổi bật nhất của thời đại chúng ta. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, bất định và tăng trưởng chậm lại tại nhiều khu vực, Việt Nam nổi lên với sự năng động, khả năng chống chịu và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và đạt trung hòa khí hậu vào năm 2050 cho thấy tư duy chiến lược cùng cam kết nghiêm túc của Việt Nam đối với tương lai.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao.

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, GDP tăng trưởng 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026. Những cải cách hành chính cho thấy năng lực thực hiện các thay đổi sâu rộng của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với nền tảng vững chắc, song cũng đứng trước nhu cầu đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần nguồn vốn tư nhân, trong đó có nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Đại sứ EU, Diễn đàn lần này diễn ra vào thời điểm quan trọng trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Đầu năm 2026, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nhiệm vụ đặt ra là đưa quan hệ đối tác này trở thành những giá trị thiết thực đối với nền kinh tế, xã hội hai bên và cộng đồng doanh nghiệp – những chủ thể sẽ biến khát vọng thành hiện thực.

Các cơ hội hợp tác đã rất rõ ràng, bao gồm chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững; hàng không vũ trụ, cảng biển, sân bay, giao thông vận tải và logistics; chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; khoáng sản chiến lược; y tế và công nghệ sinh học; cùng nông nghiệp công nghệ cao. Trong tất cả những lĩnh vực này, châu Âu có các doanh nghiệp, công nghệ và kinh nghiệm để tạo ra những kết quả chất lượng cao. Nhiều tập đoàn lớn của châu Âu, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), sẵn sàng đóng góp vào các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ mà Việt Nam mong muốn xây dựng, với điều kiện môi trường kinh doanh và khuôn khổ mua sắm, đấu thầu ghi nhận đầy đủ những giá trị mà các doanh nghiệp này mang lại.

Doanh nghiệp cần sự nhất quán

Tuy nhiên, ông Julien Guerrier nhấn mạnh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần sự rõ ràng, khả năng dự đoán và tính nhất quán trong chính sách. EU hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Việt Nam nhằm thực thi pháp luật hiệu quả, chuyển từ cơ chế kiểm soát trước sang quản lý dựa trên rủi ro, xây dựng các quy định rõ ràng, có tính dự đoán cao hơn và bảo đảm thực thi thống nhất giữa các tỉnh, thành phố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia đầy đủ vào những thủ tục rút gọn và cơ chế ưu đãi như quy định tại Nghị quyết 10, đồng thời được bảo vệ thích đáng về quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026.

Bên cạnh đó, việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tiếp tục là tín hiệu quan trọng khẳng định uy tín và độ tin cậy của Việt Nam. Những tiến triển trong giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao khả năng dự đoán và hiệu quả hoạt động sẽ gửi đi thông điệp tích cực, mạnh mẽ tới các nhà đầu tư.

Khẳng định lại ý nghĩa quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026, theo ông Julien Guerrier, Chính phủ có vai trò thiết lập khuôn khổ và điều kiện phù hợp, nhưng chính doanh nghiệp mới là chủ thể đưa ra quyết định đầu tư. Diễn đàn cần làm nổi bật các cơ hội, đồng thời thẳng thắn trao đổi về những điều kiện cần thiết để thu hút doanh nghiệp, chuyển hóa ý tưởng thành dự án và đưa dự án thành kết quả thực tế, tại Việt Nam cũng như ở các thị trường khác.

Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khẳng định, Liên minh châu Âu cam kết đồng hành và hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam. Thông qua sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và các công cụ tài chính, EU hỗ trợ giảm thiểu rủi ro đầu tư, củng cố các hệ sinh thái và kết nối những ưu tiên của khu vực công với nguồn vốn tư nhân. EU cũng đang hỗ trợ xây dựng nền tảng cho đầu tư bền vững, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, các mô hình tiếp cận kinh tế tuần hoàn và những yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam gửi đi thông điệp, EU coi Việt Nam là đối tác chiến lược. Đối với Việt Nam, EU mong muốn trở thành đối tác được ưu tiên lựa chọn nhờ tính trung lập, độ tin cậy, sự an toàn và khả năng bảo đảm an ninh. EU mong muốn hợp tác với Việt Nam để biến chương mới trong quan hệ hai bên thành những cơ hội kinh doanh cụ thể và tăng trưởng bền vững cho cả hai phía.