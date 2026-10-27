Đại sứ Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group lần thứ 3 năm 2026 Hoàng Thị Ngọc Hoa: Mỗi người có mục tiêu và một chiến thắng riêng

Đại sứ Hoàng Thị Ngọc Hoa gửi lời nhắn đến các vận động viên: hãy chọn cự ly phù hợp, kiên trì tập luyện, lắng nghe cơ thể và tận hưởng hành trình; bởi mỗi người đều có mục tiêu và chiến thắng của riêng mình. Ảnh: Trương Hiện

Hoàng Thị Ngọc Hoa từng giành huy chương đồng marathon SEA Games 31 và 4 lần vô địch nội dung marathon nữ hệ tuyển tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Là đại sứ của Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group lần thứ 3 năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đồng thời là vận động viên tham gia giải, chị trở về đường chạy quê nhà với niềm tự hào và mong muốn phong trào chạy bộ tiếp tục phát triển.

Ở mùa giải lần thứ I năm 2023, Hoa vô địch cự ly 42km nữ chuyên nghiệp với thành tích 3 giờ 12 phút 24 giây. Đến mùa giải lần thứ II năm 2024, chị giành ngôi vô địch cự ly 21km nữ chuyên nghiệp với thành tích 1 giờ 23 phút 37 giây..

*Năm nay là lần thứ 3 chị đồng hành với giải tại quê hương. Điều đó mang lại cho chị cảm xúc gì?

- Đầu tiên, Hoa cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được lời mời trở thành đại sứ của giải Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group lần thứ 3 năm 2026.

Đối với Hoa, đây không chỉ là cơ hội được đồng hành cùng một giải chạy mà còn là dịp để Hoa chia sẻ những kinh nghiệm, những điều tích cực mà bản thân đã có được trong suốt hành trình tập luyện và thi đấu.

Hoa hy vọng thông qua vai trò đại sứ, mình có thể góp một phần nhỏ để lan tỏa tình yêu chạy bộ đến với nhiều người hơn, đặc biệt là những người đang muốn bắt đầu nhưng vẫn còn ngần ngại.

*Khi tham gia với vai trò đại sứ, Hoa có áp lực phải đạt thành tích cao hoặc vô địch không? Nếu kết quả không như mục tiêu thì sao?

-Là một vận động viên, khi bước vào bất kỳ giải đấu nào Hoa cũng đều có mục tiêu và mong muốn đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng của mình. Vì đã xác định mục tiêu từ trước nên Hoa không cảm thấy quá áp lực, mà sẽ tập trung tập luyện và phấn đấu theo kế hoạch mình đã đặt ra.

Tuy nhiên, trong thể thao, không phải lúc nào mình cố gắng cũng sẽ có được kết quả như mong muốn. Có những ngày thi đấu tốt và cũng có những ngày chưa thực sự như kỳ vọng.

Nếu kết quả không đạt mục tiêu, Hoa sẽ nhìn nhận lại quá trình chuẩn bị và thi đấu để rút kinh nghiệm.

*Ngoài việc quảng bá giải, Hoa muốn thực hiện hoạt động nào để giúp những runner mới tự tin tham gia?

-Hoa rất muốn được tham gia những buổi giao lưu, chạy cùng các câu lạc bộ hoặc những nhóm runner mới.

Hoa nghĩ rằng đối với người mới bắt đầu, đôi khi điều họ cần không phải là những kiến thức quá chuyên sâu mà là một người có thể chia sẻ, hướng dẫn và giúp họ cảm thấy tự tin hơn.

Hoa muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình, từ cách tập luyện, phân phối sức, dinh dưỡng cho đến việc chuẩn bị tâm lý trước ngày thi đấu.

*Hoa muốn các bạn nữ, đặc biệt là những người mới chạy bộ, nhìn thấy điều gì qua hình ảnh một nữ vận động viên marathon?

-Hoa mong rằng khi nhìn thấy mình trên đường chạy, các bạn nữ sẽ cảm thấy tự tin hơn và tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể chinh phục những thử thách mà bản thân từng nghĩ là rất khó.

Hoa cũng bắt đầu từ những bước chạy đầu tiên, trải qua nhiều giai đoạn tập luyện, những lúc mệt mỏi và những cuộc đua không đạt kỳ vọng. Nhưng chính hành trình đó giúp Hoa trở nên mạnh mẽ, kiên trì và hiểu bản thân mình hơn.

Đại sứ Huỳnh Thị Ngọc Hoa: “Chạy marathon hay bất kỳ cự ly nào cũng cần sự kiên nhẫn, biết lắng nghe cơ thể và kiểm soát tốc độ. Điều Hoa muốn nhắn gửi nhất là hãy tận hưởng hành trình của mình”.

Hoa nghĩ các bạn nữ không nhất thiết phải trở thành một vận động viên chuyên nghiệp hay chạy thật nhanh. Chỉ cần tìm được niềm vui trong việc vận động, yêu thương và chăm sóc sức khỏe của mình đã là một điều rất đáng quý.

Hoa hy vọng các bạn nữ sẽ không tự giới hạn khả năng của bản thân chỉ vì nghĩ mình không đủ mạnh mẽ.

*Chị muốn nhắn gửi điều gì đến những bạn nữ yêu thích marathon nhưng còn e ngại về khả năng của mình?

-Trước tiên, các bạn hãy yêu thương bản thân và chọn cho mình một cự ly phù hợp. Khi mới bắt đầu chạy, mình nên bắt đầu từ cự ly ngắn. Bước chạy chậm cũng được, không cần vội vã hay chạy nhanh.

Quan trọng là sự kiên trì. Người mới đừng quá vội vàng, cũng đừng sợ mình không chạy được. Hãy kiên trì, lắng nghe cơ thể và tập luyện mỗi ngày.

*Sau khi hoàn thành một giải chạy, điều gì giúp mọi người duy trì thói quen tập luyện và tiếp tục tham gia những mùa giải sau?

-Theo Hoa, điều quan trọng nhất là tìm được niềm vui thật sự trong chạy bộ. Sau khi hoàn thành một giải chạy, mọi người thường sẽ có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là cảm giác tự hào vì đã làm được điều mà trước đó mình từng nghĩ là khó.

Hoa nghĩ mọi người nên giữ lại những cảm xúc tích cực đó để làm động lực tiếp tục tập luyện. Tuy nhiên, không nhất thiết sau mỗi giải phải đặt ra một mục tiêu cao hơn hay chạy một cự ly dài hơn. Đôi khi chỉ cần duy trì thói quen chạy vài buổi mỗi tuần và cảm nhận sức khỏe của mình tốt lên từng ngày là đủ. Bởi vì chạy bộ không chỉ là câu chuyện của một ngày thi đấu, mà còn là hành trình lâu dài để mình sống khỏe mạnh và tích cực hơn.

Thông tin mùa giải 2026 Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group lần thứ 3 năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dự kiến tổ chức ngày 28 và 29-11 tại Quảng trường phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Sáu nội dung thi đấu gồm Kids Run 2km, chạy đồng hành 3km, 5km, 10km, 21km và 42km.

*Hoa hãy chọn một phẩm chất của một runner phong trào cần học hỏi. Vì sao?

- Hoa nghĩ rằng để có được những thành tích tốt trong marathon, ngoài năng lực và tố chất, điều quan trọng còn là sự bền bỉ trong suốt một quá trình dài. Đó cũng là điều Hoa mong các runner phong trào có thể học hỏi.

Mọi người không nhất thiết phải tập luyện như một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng nếu đã đặt ra mục tiêu thì hãy cố gắng duy trì sự đều đặn, kiên nhẫn với bản thân và đừng quá nóng vội với thành tích.

Đại sứ Hoàng Thị Ngọc Hoa và Đại sứ Hoàng Nguyên Thanh tập luyện cùng các thành viên CLB Runner Bình Phước, tiếp thêm cảm hứng và động lực cho cộng đồng runner trước thềm mùa giải Đồng Nai Marathon 2026. Ảnh: Minh Huệ

*Chị có thể chia sẻ kinh nghiệmcủa mình để các runner không bị mất sức giữa đường?

-Hoa sẽ chia sẻ cách chạy phù hợp với khả năng của mình, đặc biệt là cách phân phối sức trong cuộc đua. Nhiều bạn mới rất hào hứng ở những km đầu nên dễ chạy nhanh hơn khả năng, dẫn đến mất sức ở những km cuối.

Chạy marathon hay bất kỳ cự ly nào cũng cần sự kiên nhẫn, biết lắng nghe cơ thể và kiểm soát tốc độ. Điều Hoa muốn nhắn gửi nhất là hãy tận hưởng hành trình của mình. Đừng quá áp lực vì thành tích của người khác, bởi mỗi người đều có mục tiêu và một chiến thắng riêng.

Dấu ấn tại hai mùa của đại sứ Huỳnh Thị Ngọc Hoa: 2023: Vô địch cự ly 42km nữ chuyên nghiệp với thành tích 3 giờ 12 phút 24 giây 2024: Vô địch cự ly 21km nữ chuyên nghiệp với thành tích 1 giờ 23 phút 37 giây.

*Chị mong điều gì ở mùa giải năm nay và những lần tổ chức tiếp theo?

-Năm nay là năm thứ ba giải được tổ chức. Hoa hy vọng giải diễn ra để lại nhiều ấn tượng thật đẹp cho các runner mới lần đầu tham dự và năm sau các runner sẽ tiếp tục có cơ hội tham gia một lần nữa.

Thông điệp của Ngọc Hoa dành cho runner nữ không bắt đầu từ tốc độ hay thứ hạng. Đó là sự tự tin, bền bỉ và tôn trọng giới hạn của cơ thể. Mỗi người có thể đi đến vạch đích theo nhịp độ của riêng mình.

Hoàng Thị Ngọc Hoa (thứ năm từ trái) cùng các thành viên CLB Runner Bình Phước gửi lời mời cộng đồng chạy bộ hội tụ tại Đồng Nai Marathon 2026. Ảnh: Minh Huệ

Xin cảm ơn chị!

Minh Huệ (thực hiện)