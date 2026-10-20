Đại sứ Đan Mạch nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đại sứ Lina Gandløse Hansen chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm. Nguồn: Embassy of Denmark in Vietnam Facebook

Ngay từ phần mở đầu, Đại sứ Lina Gandløse Hansen đã nhấn mạnh rằng, diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Namlà dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời mở ra triển vọng tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

“Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, đặc biệt với sự tham gia của đoàn đại biểu đông đảo từ Việt Nam, sẽ là cơ hội tuyệt vời để thiết lập những quan hệ đối tác mới và tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước”, Đại sứ Lina Gandløse Hansen chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đại sứ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác và thiết lập những kết nối mới, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, giao lưu và phát triển cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.

Đại sứ Lina Gandløse Hansen cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ nhậm chức Đại sứ tại Đan Mạch tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN