Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự chào xã giao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệt liệt chào mừng ngài Đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Sơn La; thông tin những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và các nội dung đoàn quan tâm. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ trong nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Sơn La; khẳng định tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt thông tin các thành tựu nổi bật của tỉnh với ngài Đại sứ.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị phía Ấn Độ quan tâm hợp tác, hỗ trợ Sơn La trong các lĩnh vực năng lượng, y tế, giáo dục, quảng bá du lịch; kết nối tiêu thụ nông sản của Sơn La tại thị trường Ấn Độ; thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua điện ảnh và phát triển bộ môn yoga. Đồng thời, tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi để người dân hai bên tham quan, tìm hiểu văn hóa, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Sơn La và Ấn Độ.

Các đại biểu tham gia chào xã giao.

Thay mặt đoàn công tác, ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đón tiếp chu đáo, trọng thị; đồng thời mong muốn tăng cường giao lưu, tìm hiểu, thắt chặt quan hệ hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Sơn La, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, y tế và điện ảnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt tặng quà ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Ngài Đại sứ trân trọng mời tỉnh Sơn La tổ chức các đoàn sang thăm, học tập kinh nghiệm tại Ấn Độ; phối hợp tổ chức các hội thảo về giáo dục, văn hóa và chương trình xúc tiến thương mại. Ấn Độ sẽ hỗ trợ tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, cấp học bổng; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch; quảng bá, phát triển bộ môn yoga, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.