Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tặng cây Bồ đề cho chùa Bổ Đà

Đón và tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành và phường Vân Hà.

Các đại biểu trồng cây Bồ đề tại chùa Bổ Đà.

Thượng tọa Thích Tục Vinh, trụ trì chùa Bổ Đà giới thiệu với ngài Đại sứ về một số nét lịch sử. Theo đó, chùa Bổ Đà tọa lạc tại phường Vân Hà là một trong những danh lam cổ tự tiêu biểu của vùng Kinh Bắc.

Theo thư tịch và truyền thuyết dân gian, chùa khởi dựng từ thời Lý (thế kỷ XI), được mở rộng và định hình quy mô lớn vào năm 1720, dưới thời Lê Trung Hưng. Chùa thờ Phật theo Thiền phái Lâm Tế; phối thờ Trúc Lâm Tam Tổ (Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang) và các vị tiên thánh: Khổng Tử, Lão Tử, Thạch Linh Thần Tướng, thể hiện tư tưởng “tam giáo đồng nguyên” đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trao quà lưu niệm cho ngài Đại sứ.

Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa Bổ Đà vẫn giữ được cấu trúc kiến trúc cổ truyền đặc trưng. Nổi bật là lối kiến trúc “nội thông ngoại bế”, tạo không gian khép kín, trang nghiêm và tĩnh tại. Quần thể di tích gồm: Chùa Tứ Ân, am Tam Đức, chùa Cao, khu vườn tháp và hệ thống vườn chùa.

Khu nội tự có 16 tòa nhà bố trí liên hoàn với khoảng 100 gian, được xây dựng bằng vật liệu truyền thống như: Gạch nung, ngói mũi hài, tiểu sành. Đặc biệt là hệ thống tường trình đất bao quanh, tạo nên dấu ấn riêng biệt so với kiến trúc chùa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ngài Đại sứ và các đại biểu thăm kho mộc bản kinh Phật.

Chùa Bổ Đà hiện sở hữu vườn tháp được đánh giá là lớn nhất Việt Nam, nơi lưu giữ tro cốt của hơn 1000 vị tăng ni trong suốt hơn 300 năm. Đặc biệt, chùa còn bảo tồn 1.935 mộc bản kinh Phật của Thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị bằng chữ Hán và chữ Nôm, được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây là một trong những yếu tố cấu thành giá trị nổi bật toàn cầu của di tích.

Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo và cảnh quan, năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng chùa Bổ Đà là Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2025 được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Ngài Đại sứ cho rằng tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc là sự gắn kết về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo. Ấn Độ và Việt Nam đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Trong đó, Ấn Độ luôn đặt yếu tố con người là trung tâm trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường đó.

Ngài Đại sứ giao lưu với các nghệ sĩ.

Qua chuyến thăm chùa Bổ Đà, ngài Đại sứ đánh giá di tích không chỉ là trung tâm đào tạo tăng đồ của Thiền phái Lâm Tế trong nhiều thế kỷ, mà còn là quần thể kiến trúc - cảnh quan đặc sắc, phản ánh giá trị văn hóa, tư tưởng và mỹ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Những năm qua, Ấn Độ có nhiều hoạt động về thu hút đầu tư, thương mại, văn hóa, nghệ thuật… tại thành phố Bắc Ninh. Tiêu biểu như xây dựng tượng danh nhân văn hóa thế giới Rabindranath Tagore tại Công viên Hữu nghị Quốc tế, thành phố Bắc Ninh. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện Đại sứ quán Ấn Độ và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đến thành phố Bắc Ninh, khảo sát các di tích văn hóa và phật giáo tiêu biểu như: Chùa Phật Tích, chùa Bổ Đà, làng nghề gỗ Đồng Kỵ…

Ngài Đại sứ mong muốn tiếp tục đến thăm các di tích lịch sử, văn hóa, Phật giáo trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; thúc đẩy hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, kết nối giữa hai nước bền chặt; mang lại lợi ích thiết thực và thành công cho sự phát triển của mỗi nước, trong đó có thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đào Thanh Trường bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp bởi những giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, bền chặt và thực chất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hiện nay, trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, có 3 dự án FDI của nhà đầu tư Ấn Độ còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư theo đăng ký là 14,2 triệu USD.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Bắc Ninh đã tiếp nhận 2 khoản viện trợ từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và được triển khai ở xã Hợp Thịnh, xã Xuân Cẩm. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại thành phố Bắc Ninh.

Trong dịp này, việc Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ trao tặng cây Bồ đề cho chùa Bổ Đà mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một món quà quý về văn hóa, tâm linh mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa Nhân dân hai nước.

Trong triết lý Phật giáo, cây Bồ đề là biểu tượng của trí tuệ, sự giác ngộ và lòng từ bi; nhắc nhở con người hướng tới những giá trị tốt đẹp, sống hòa hợp, nhân ái và yêu chuộng hòa bình. Nếu cây Bồ đề là biểu tượng của sự giác ngộ, thì việc trao tặng cây Bồ đề hôm nay còn là biểu tượng của sự thấu hiểu, tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ.

Cây Bồ đề được trao tặng và vun trồng tại chùa Bổ Đà - di tích quốc gia đặc biệt, thuộc quần thể di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh - càng làm sâu sắc thêm sự giao thoa văn hóa, kết nối tâm linh giữa hai dân tộc.

Từ sự kiện ý nghĩa này, thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các đối tác Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, kinh tế, y tế, dược phẩm và giao lưu Nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.