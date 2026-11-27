Cơ hội hợp tác về chuỗi cung ứng và thương mại số

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đánh giá, trong gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam luôn là thành viên năng động, tích cực và có tinh thần hợp tác. Những đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua đã mang lại lợi ích cho các nền kinh tế thành viên.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Nhắc đến hai lần Việt Nam đăng cai APEC vào các năm 2006 và 2017, Đại sứ Jim Nickel cho rằng Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để đảm nhiệm vai trò chủ nhà lần thứ ba. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027 và khẳng định Canada sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam trong quá trình này.

Từ những định hướng được giới thiệu tại họp báo, Đại sứ Jim Nickel nhận thấy một số ưu tiên của Việt Nam phù hợp với quan tâm của Canada và các nền kinh tế thành viên khác.

Ông đề cập việc nâng cao năng suất để thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế và tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại số là hai hướng hợp tác cụ thể mà Đại sứ Jim Nickel kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh trong năm 2027.

Luôn đặt người dân ở trung tâm hợp tác của APEC

Khi được hỏi Việt Nam có thể tận dụng vai trò chủ nhà như thế nào để thu hút đầu tư, mở rộng thương mại và kết nối doanh nghiệp, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho rằng định hướng các hoạt động và hội nghị được giới thiệu tại họp báo cho thấy Việt Nam có tầm nhìn rõ ràng về những gì có thể đạt được trong Năm APEC 2027.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Theo bà Beresford, đại diện các nền kinh tế trong khu vực đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 sẽ cảm nhận sự hiếu khách và có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa đa dạng.

Bà cũng nhắc đến sức hút của du lịch Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lực lượng dân số trẻ, năng động, có trình độ học vấn khi bày tỏ tin tưởng vào khả năng tổ chức thành công Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Về giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân và hợp tác du lịch, Đại sứ Beresford nhấn mạnh con người là trung tâm trong các hoạt động của APEC. Theo bà, hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên cần hướng tới cải thiện đời sống người dân, nhất là khi nhiều gia đình và người lao động đang đối mặt với những bất định về việc làm và triển vọng kinh tế.

Đại sứ Beresford cho rằng APEC có thể giúp các nền kinh tế gắn kết hơn, qua đó duy trì đà tăng trưởng và tạo điều kiện để những ý tưởng mới được triển khai trong khu vực.

Bên cạnh những vấn đề mang tính vĩ mô, Đại sứ Beresford khép lại cuộc trao đổi bằng một mong muốn giản dị rằng các nhà hàng Việt Nam sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới hơn.