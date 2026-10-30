Đại sứ các nước ấn tượng với văn hóa và tiềm năng du lịch Thái Nguyên

Tham dự chương trình có Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, bà Lê Nguyệt Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh; Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại sứ, phu nhân, phu quân đại sứ các nước.

Đoàn thưởng thức trình diễn múa rối nước mini - loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống.

Tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đoàn đã được hướng dẫn viên giới thiệu tổng quan về bảo tàng - nơi lưu giữ gần 50.000 tài liệu, hiện vật gốc, phản ánh đời sống văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa Then qua phần trình diễn hát Then, đàn Tính.

Thông qua các hoạt động tham quan và trải nghiệm, chương trình góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, sự đa dạng trong bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các Đại sứ, phu nhân và phu quân đại sứ các nước chiêm ngưỡng không gian quy tụ những trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu còn trực tiếp trải nghiệm đồ xôi ngũ sắc, khám phá tinh hoa văn hóa ẩm thực truyền thống.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình là dịp tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về chuyến tham quan, trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên ngày 30/10, Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng du lịch của địa phương, chất lượng trà và sự khéo léo của người làm chè. Đại sứ đánh giá, hành trình trên đoàn tàu di sản từ Hà Nội đến Thái Nguyên là trải nghiệm độc đáo, có khả năng thu hút sự quan tâm của du khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Đánh giá về sản phẩm trà địa phương, Đại sứ cho rằng trà Thái Nguyên có hương vị riêng biệt, độc đáo. Với chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, trà Thái Nguyên có nhiều triển vọng phát triển. Đại sứ nhấn mạnh địa phương cần đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị để thương hiệu trà được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Chia sẻ về chuyến tham quan Thái Nguyên, Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo cho biết hai trải nghiệm đáng nhớ nhất là tìm hiểu quy trình sản xuất chè tại trang trại và khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đại sứ ấn tượng với sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm chè, đồng thời nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa văn hóa Nam Phi và Việt Nam. Theo Đại sứ, khác biệt lớn nhất giữa hai dân tộc có lẽ nằm ở ngôn ngữ hơn là văn hóa. Đánh giá về trà Thái Nguyên, Đại sứ ấn tượng với quy trình sản xuất công phu và ví vị chát ban đầu của trà như những thử thách trong cuộc sống: cần kiên nhẫn vượt qua vị đắng mới có thể cảm nhận vị ngọt. Đại sứ Vuyiswa Tulelo cũng đánh giá Thái Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa nhờ bề dày lịch sử, bản sắc các dân tộc và lợi thế gần Hà Nội. Đại sứ nhấn mạnh, giao lưu văn hóa và du lịch góp phần xây dựng cầu nối giữa nhân dân các nước, tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị, bên cạnh nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao.