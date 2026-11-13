Đại sứ Bùi Lê Thái dự khai mạc giải cờ vua Total Chess tại Budapest, động viên kỳ thủ Lê Quang Liêm
Ngày 10/11, tại Thủ đô Budapest, Hungary, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã tham dự Lễ khai mạc giải cờ vua quốc tế Total Chess World Championship Tour Pilot 2026, đồng thời gặp gỡ, động viên Đại kiện tướng Lê Quang Liêm, đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại giải đấu.
Tham dự Lễ khai mạc còn có Đại sứ của một số nước có đại diện tham gia tranh tài tại giải đấu, trong đó có Ấn Độ, Armenia, Azerbaijan, Hà Lan, Kazakhstan, Na Uy và Uzbekistan.
Diễn ra từ ngày 10-20/11, tại khách sạn Anantara New York Palace Budapest, giải đấu quy tụ 24 kỳ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Magnus Carlsen (Na Uy), Richard Rapport (Hungary) và Lê Quang Liêm (Việt Nam).
Đây là giải đấu thí điểm của hệ thống giải vô địch cờ vua thế giới Total Chess World Championship do Norway Chess khởi xướng và tổ chức để chuẩn bị cho mùa giải chính thức đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2027.
Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Lê Thái đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên Đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Đại sứ bày tỏ vui mừng và tự hào khi Việt Nam có đại diện tham dự giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ xuất sắc nhất của thế giới; gửi tới Lê Quang Liêm tình cảm, sự ủng hộ và tin tưởng của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary; chúc Lê Quang Liêm thi đấu tự tin, phát huy tốt nhất khả năng và đạt thành tích cao, tiếp tục khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Việc kỳ thủ Lê Quang Liêm góp mặt tại giải đấu là dịp giới thiệu tài năng cờ vua Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với Hungary và cộng đồng quốc tế.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-bui-le-thai-du-khai-mac-giai-co-vua-total-chess-tai-budapest-dong-vien-ky-thu-le-quang-liem-468345.html