Đại sứ Bùi Lê Thái dự khai mạc giải cờ vua Total Chess tại Budapest, động viên kỳ thủ Lê Quang Liêm

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái và Đại kiện tướng Lê Quang Liêm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Tham dự Lễ khai mạc còn có Đại sứ của một số nước có đại diện tham gia tranh tài tại giải đấu, trong đó có Ấn Độ, Armenia, Azerbaijan, Hà Lan, Kazakhstan, Na Uy và Uzbekistan.

Diễn ra từ ngày 10-20/11, tại khách sạn Anantara New York Palace Budapest, giải đấu quy tụ 24 kỳ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Magnus Carlsen (Na Uy), Richard Rapport (Hungary) và Lê Quang Liêm (Việt Nam).

Đây là giải đấu thí điểm của hệ thống giải vô địch cờ vua thế giới Total Chess World Championship do Norway Chess khởi xướng và tổ chức để chuẩn bị cho mùa giải chính thức đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Lê Thái đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên Đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Đại sứ bày tỏ vui mừng và tự hào khi Việt Nam có đại diện tham dự giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ xuất sắc nhất của thế giới; gửi tới Lê Quang Liêm tình cảm, sự ủng hộ và tin tưởng của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary; chúc Lê Quang Liêm thi đấu tự tin, phát huy tốt nhất khả năng và đạt thành tích cao, tiếp tục khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hungary)

Việc kỳ thủ Lê Quang Liêm góp mặt tại giải đấu là dịp giới thiệu tài năng cờ vua Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thể thao, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với Hungary và cộng đồng quốc tế.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)