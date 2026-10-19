Đại sứ Bỉ bất ngờ với một tấm phiếu bảo hành ở Việt Nam

Với vị Đại sứ, Việt Nam không chỉ là đất nước ông đã tìm hiểu và ấp ủ mong muốn đặt chân đến từ thời trẻ, mà còn là nơi mang đến nhiều bất ngờ qua những trải nghiệm thực tế, những cuộc gặp gỡ và sự tiếp xúc với con người nơi đây.

Những ấn tượng ngoài tưởng tượng

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh

Thưa Đại sứ, ấn tượng của ông khi tới Việt Nam là gì? Đất nước này có giống với tưởng tượng của ông không?

Tôi luôn mơ ước được đến Việt Nam. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã được xem một số bộ phim của thập niên 1990 lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong những bộ phim ấy để lại ấn tượng sâu sắc, khiến tôi có niềm quan tâm đặc biệt đến đất nước này. Tất cả những điều đó đã nuôi dưỡng mong muốn một ngày nào đó được đến và làm việc tại đây.

Nhưng dù đã đọc, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn và trò chuyện với cả người tiền nhiệm, tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi thực sự đặt chân đến đây.

Điều gì làm ông bất ngờ đến vậy?

Đó là trình độ phát triển và sự hiện đại và tinh tế vượt xa những gì tôi hình dung trước đó.

Chẳng hạn, xe điện và xe máy điện xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Hà Nội. Các dịch vụ như ngân hàng, những chuyến bay nội địa đều rất thuận tiện. Người dân cũng rất hiếu khách. Nhìn chung, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tại Việt Nam đều đang phát triển vượt bậc.

Tôi cũng nhận thấy tinh thần làm việc và ý thức nghề nghiệp ở Việt Nam rất đáng nể.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. Ảnh: Tuấn Anh

Lấy ví dụ, tờ giấy này là một minh chứng rất điển hình. Đây là phiếu bảo hành tôi nhận được khi mang đồng hồ đi sửa vì đồng hồ ngừng chạy do hết pin. Người thợ đã thay pin mới, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, họ còn cấp cho tôi giấy bảo hành 18 tháng.

Tôi tự hỏi ở nơi nào khác trên thế giới, một dịch vụ sửa chữa nhỏ như vậy lại được bảo hành lâu đến thế. Ngay cả ở châu Âu cũng không dễ để bảo đảm chất lượng công việc của mình ở mức độ như vậy.

Với tôi, đây là một ví dụ rất tiêu biểu cho thấy người Việt Nam tự hào về công việc của mình và luôn muốn bảo đảm chất lượng tốt nhất. Điều đó, cùng với tinh thần đoàn kết và cách xã hội chung sức hướng tới tiến bộ, phần nào lý giải vì sao Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng ngưỡng mộ.

Động lực hợp tác tăng trưởng xanh

Cảm ơn vì những chia sẻ tốt đẹp, thưa Đại sứ. Trên những nền tảng trong quan hệ hai nước, ông nhận định như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam trong thời gian tới?

Tôi tin tưởng quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, trên nền tảng thiện chí và những kết quả hợp tác tích cực được vun đắp trong nhiều năm qua.

Một dấu mốc quan trọng tôi muốn nói đến là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bỉ vào tháng 4-2025. Dịp này tạo cơ hội để hai bên nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp, đầu tư hai chiều đến công nghệ và học thuật.

Hợp tác địa phương cũng ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý, tiêu biểu là quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Huế của Việt Nam và thành phố Namur, thủ phủ vùng Wallonie của Bỉ. Hằng năm, đoàn nghệ sĩ cà kheo nổi tiếng của Namur đều tham gia Festival Huế, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.

Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Pieter Leenknegt kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ giao lưu văn hóa, giáo dục tới thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ cao. Ảnh: Tuấn Anh

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Bỉ hiện có khoảng 14.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Những nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu nhân dân Việt – Bỉ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn. Đây cũng là một trong những mục tiêu tôi mong muốn thúc đẩy trong nhiệm kỳ của mình.

Giáo dục cũng là lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác và thu hút thêm đối tác. Nhiều trường đại học của Bỉ đã hiện diện và tích cực hoạt động tại Việt Nam trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Tôi tin rằng hai bên có thể tiếp tục mở rộng các mối liên kết này, đồng thời thúc đẩy hợp tác học thuật và khoa học.

Trên nền tảng gần gũi giữa người dân và các địa phương, hợp tác kinh tế có thêm những nền tảng mạnh mẽ, bổ trợ để phát triển hơn nữa, tạo động lực đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Bỉ có thế mạnh về năng lượng xanh và tái tạo, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng. Đại sứ đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này trong thời gian tới?

Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và Bỉ, đã lựa chọn chuyển đổi xanh là hướng đi quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam có nhiều điều kiện để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi này, trong khi Bỉ có thể đóng góp kinh nghiệm và công nghệ, chẳng hạn như nâng cao hiệu quả sử dụng điện gió.

Là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về năng lượng gió, xét riêng điện gió ngoài khơi, chúng tôi hiện có quy mô phát triển lớn hơn Việt Nam. Nhưng mặt khác, lượng điện gió tính theo terawatt giờ trong năm 2023 của Việt Nam cao hơn Bỉ.

Chỉ ví dụ này cũng cho thấy hai nước đang có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển.

Hồi tháng 9, các đại sứ ASEAN tại Bỉ đã cùng đến thăm thành phố ven biển Ostend, thuộc tỉnh Tây Flanders, quê hương tôi. Chuyến thăm nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Bỉ trong khai thác năng lượng gió ngoài khơi, kết nối nguồn điện này với các khu công nghiệp và sử dụng trực tiếp điện năng được sản xuất để phục vụ hoạt động công nghiệp tại các khu vực lân cận.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN, đương nhiên là một trong những đối tác tiềm năng để chuyển giao kinh nghiệm và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Bỉ đã phát triển những mô hình khu công nghiệp này.

Có thể nói, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất rộng mở. Tiềm năng này càng được củng cố bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam cùng định hướng đẩy mạnh phát triển công nghệ và chuyển đổi xanh.

Nốt son đặc biệt

Đại sứ Pieter Leenknegt tới thăm tỉnh Đồng Nai vào tháng 9-2026, trải nghiệm mô hình Anvui Mart do các đối tác Bỉ triển khai nhằm hỗ trợ những gia đình Việt Nam có người thân là nạn nhân chất độc da cam.

Hạ viện Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Bỉ đang triển khai những biện pháp cụ thể nào để hiện thực hóa nghị quyết này?

Là một trong những quốc gia sớm quan tâm và ghi nhận những khó khăn mà các nạn nhân chất độc da cam phải đối mặt, chúng tôi mong muốn đóng góp vào tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Theo tôi được biết, các đối tác Bỉ đang triển khai dự án hỗ trợ khoản vốn giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam mở cơ sở kinh doanh nhỏ tại địa phương, mang tên Anvui Mart. Những cửa hàng này giúp các gia đình buôn bán hàng hóa phục vụ cộng đồng xung quanh, đồng thời vẫn có thể ở gần và chăm sóc những thành viên gia đình.

Giai đoạn thí điểm với ba cửa hàng tại Đồng Nai đã cho kết quả khá thuyết phục sau một năm triển khai. Kết quả này được ghi nhận trên nhiều phương diện và đối với tất cả những người tham gia, và hiện các đối tác Bỉ và châu Âu đã có kế hoạch nhân rộng mô hình này tới những địa phương khác.

Mô hình này sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực phía Nam mà trong tương lai gần còn có thể được triển khai tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Mặt khác, các doanh nghiệp Bỉ cũng triển khai mô hình kết hợp đầu tư công nghệ cao và hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh – tẩy độc dioxin tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp và làm việc với Đại sứ Bỉ Pieter Leenknegt vào tháng 9-2026. Ảnh: Cẩm Anh

Xin Đại sứ có thể chia sẻ rõ hơn về mô hình này?

Sở hữu những công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này, các đối tác Bỉ, theo tôi được biết, đang triển khai mô hình hợp tác với các quỹ đầu tư tư nhân để phát triển khu công nghiệp. Nguồn thu từ hoạt động của các khu công nghiệp sẽ được tái đầu tư vào công tác xử lý ô nhiễm đất. Mô hình này vừa tạo thêm nguồn lực tài chính, vừa góp phần phục hồi những khu vực bị ô nhiễm, đưa đất đai trở lại phục vụ phát triển kinh tế.

Tại Hà Nội, một liên danh tư nhân của Bỉ đã được thành lập và sẽ phối hợp với chính quyền thành phố Hà Nội để phát triển một số khu công nghiệp sinh thái, cũng như xây dựng trung tâm dữ liệu.

Trong đó, Aquitara - một quỹ gắn với các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc da cam và phát triển khu công nghiệp sinh thái - sẽ trực tiếp tham gia mô hình dùng nguồn thu tái đầu tư và xử lý ô nhiễm dioxin tại các khu đất quân sự - đưa những khu đất này trở lại phục vụ phát triển kinh tế. Sáng kiến kết hợp đầu tư với mục tiêu nhân đạo này là hướng hợp tác đặc thù giữa Việt Nam và Bỉ. Trước đó, một tập đoàn khác của Bỉ cũng đã đầu tư vào Việt Nam theo hướng này, với hoạt động chủ yếu tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Những đối tác này cũng dự kiến các dự án liên quan sẽ giúp lan tỏa kinh nghiệm của Bỉ trong phát triển khu công nghiệp xanh và trung tâm dữ liệu đến nhiều địa phương tại Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!