Đại sứ Ba Lan Joanna Skoczek: Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Ba Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, Việt Nam và Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt trong hơn bảy thập kỷ, trên nền tảng tin cậy và sự hiểu biết lẫn nhau. Trải qua hơn bảy thập kỷ, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, thích ứng với những thay đổi của tình hình quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên.

Theo Đại sứ Joanna Skoczek, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Donald Tusk mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Chính phủ Ba Lan tới Việt Nam sau 16 năm. Diễn ra gần hai năm sau chuyến thăm Warsaw của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sự kiện cũng cho thấy động lực mới trong hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc củng cố quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhìn lại chặng đường hữu nghị giữa hai dân tộc, Đại sứ Joanna Skoczek nhấn mạnh những đóng góp của Ba Lan đối với công cuộc tái thiết và phát triển đất nước Việt Nam sau chiến tranh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

“Sau những năm tháng chiến tranh tàn khốc, Ba Lan đã mở rộng cánh cửa các trường đại học để chào đón thế hệ trẻ Việt Nam đến học tập, đặc biệt trong những lĩnh vực then chốt phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển đất nước”, Đại sứ Skoczek chia sẻ.

Ngày nay, khi Việt Nam và Ba Lan đều là những nền kinh tế năng động tại khu vực Đông Nam Á và Trung Âu, với những ưu tiên phát triển mới và nhu cầu hợp tác ngày càng đa dạng, quan hệ hai nước càng dần hướng mạnh hơn tới những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, như đô thị thông minh, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên nước và chuyển đổi số.

Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao mà còn được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở nghiên cứu hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể.

Đại sứ Ba Lan Joanna Skoczek tại buổi họp báo ngày 22/10

Hợp tác kinh tế tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam – Ba Lan. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 8 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh quy mô trao đổi hàng hóa ngày càng lớn và tiềm năng đáng kể của thị trường hai nước. Tuy nhiên, theo Đại sứ Joanna Skoczek, kết quả này cũng đặt ra yêu cầu đa dạng hóa cơ cấu thương mại, nhất là tăng cường sự hiện diện của các sản phẩm Ba Lan có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn tại Việt Nam.

Trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan nhiều mặt hàng điện tử, điện thoại di động, thiết bị công nghệ thông tin, hàng may mặc và giày dép; các sản phẩm Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam lại tập trung đáng kể vào sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt gia cầm, bánh kẹo, mỹ phẩm và bán thành phẩm.

“Đây đều là những sản phẩm có chất lượng tốt, song Ba Lan mong muốn mở rộng danh mục hàng hóa xuất khẩu, đưa thêm các sản phẩm công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn hơn vào thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có nhu cầu đa dạng, cởi mở với những sản phẩm mới, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan khai thác thêm cơ hội kinh doanh”, Đại sứ Joanna Skoczek nói.

Đồng thời, Đại sứ Joanna Skoczek cũng xác định công nghệ xanh và chuyển đổi số là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn trong tương lai. Đề cập đến những thành tựu của Ba Lan trong việc hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế điện tử và phát triển dịch vụ y tế số, Đại sứ Joanna Skoczek khẳng định Ba Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn công nghệ với Việt Nam.

Đầu năm nay, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến thương mại trong khuôn khổ sáng kiến GreenEvo nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ xanh. Chương trình đã đưa khoảng 12 doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam, giới thiệu các giải pháp quản lý tài nguyên nước và xử lý chất thải phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Các hoạt động kết nối này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những dự án hợp tác kinh doanh cụ thể, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sự kiện GreenEvo diễn ra vào tháng 6/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. ﻿Ảnh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry VCCI HCMC Branch

Nói về giáo dục – lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam-Ba Lan, Đại sứ Joanna Skoczek nhấn mạnh, Việt Nam đã được lựa chọn là một trong bốn quốc gia ưu tiên thuộc chương trình Strategic Four của Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan (NAWA), nhằm củng cố quan hệ hợp tác học thuật và xây dựng các mối quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và giáo dục đại học.

“Theo tôi, điều quan trọng là phải tăng cường kết nối giữa các trường đại học, giới nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) với cộng đồng doanh nghiệp. Sự kết nối này sẽ giúp các kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực và công nghệ mới”, Đại sứ Joanna Skoczek cho biết và nhấn mạnh rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có khả năng hội nhập tốt, năng động và giàu tinh thần khởi nghiệp, có nhiều đóng góp tích cực với xã hội Ba Lan, đặc biệt thông qua các hoạt động kinh doanh, giao lưu văn hóa và nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ, truyền thống dân tộc.

“Tôi đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy văn hóa và tiếng Việt. Các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự đón nhận tích cực từ người dân Ba Lan, những người luôn hào hứng tìm hiểu các nền văn hóa mới. Tôi mong muốn thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục phát huy vai trò này, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và giao lưu văn hóa. Những người thông thạo cả hai ngôn ngữ, hiểu biết cả hai nền văn hóa và truyền thống sẽ có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối giữa hai dân tộc”, Đại sứ Joanna Skoczek chia sẻ.

Theo Đại sứ Joanna Skoczek, kể từ khi Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Ba Lan, lượng khách từ Ba Lan tới Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 50% mỗi năm. “Tôi tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì. Tôi hy vọng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk sẽ khuyến khích thêm nhiều người dân và doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam tìm hiểu thị trường, khám phá cơ hội đầu tư và trải nghiệm đất nước, con người Việt Nam,” Đại sứ Joanna Skoczek nói.

Đại sứ quán Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Warsaw, Ba Lan. ﻿Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

“Trong gần hai năm công tác tại Việt Nam, tôi thực sự khâm phục bản lĩnh và sự kiên định của Việt Nam trong nỗ lực nâng cao vị thế quốc tế. Cam kết của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế đã được thể hiện qua nhiều hành động cụ thể. Việt Nam ngày càng phát huy vai trò thông qua việc đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và tìm kiếm tiếng nói chung giữa các quốc gia. Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 là minh chứng nổi bật cho sự trưởng thành và bản lĩnh của Việt Nam trong lĩnh vực này. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà APEC 2027, tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới”, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek chia sẻ.