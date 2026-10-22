Đại sứ An toàn số Học đường thủ đô Hà Nội lan tỏa kết nối không tổn thương tại diễn đàn Cyber Care Summit

Diễn đàn “Cyber Care Summit: Together for Safer Connections” do Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi tổ chức nhằm lan tỏa sáng kiến an toàn số từ Hà Nội tới cộng đồng giáo dục địa phương và toàn quốc vào ngày 21/10/2026. Sự kiện tập trung truyền tải 4 định hướng nổi bật: Bảo vệ con người là trung tâm của an ninh mạng; giáo dục an toàn số cho học sinh từ sớm; gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng cùng đồng hành và chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa chủ động.

Tập thể Đại sứ An toàn số Học đường từ các trường học tại Hà Nội cùng thực hiện nghi thức tạo điểm chạm kết nối, thay cho lời cam kết chung tay hành động mang đến không gian mạng an toàn cho trẻ em.

Sự kiện quy tụ 300 khách mời, đại biểu, đại diện từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà lãnh đạo giáo dục, các tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu như: Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân (Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng); PGS. TS. Nguyễn Như Hà (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT); TS. Tạ Ngọc Trí (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT); bà Nguyễn Thuận Hải (Trưởng Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111); Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Minh Hiển (Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân); bà Lê Anh Lan (Chuyên gia Giáo dục của UNICEF Việt Nam) và bà Nguyễn Thị Kim Hải (Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam).

Học sinh Trường Wellspring Hanoi cùng tập thể Đại sứ An toàn số Học đường trình diễn bài hát chủ đề Chiến dịch Không một mình 2026 - “Lướt chạm” do Nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác

Chị Hồ Ngọc Phương Linh, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 và chị Phạm Thùy Dương, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, tại diễn đàn Cyber Care Summit 2026

Chia sẻ về mục tiêu tổ chức Diễn đàn Cyber Care Summit, cô Lê Thị Mai Hương, Phó Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi, cho biết, đây là hoạt động tiếp nối tinh thần tiên phong hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2025” trước đó, đồng thời hiện thức hóa sứ mệnh xây dựng cộng đồng học tập an toàn, kỷ cương, giàu cảm hứng và cá nhân hóa mà Trường Wellspring luôn hướng đến.

“Mục tiêu cuối cùng của Wellspring không chỉ là giúp học sinh tự bảo vệ mình mà còn hình thành một cộng đồng học đường biết quan tâm, lên tiếng và bảo vệ lẫn nhau, đúng với nền tảng học hiệu xuyên suốt “Đồng hành tạo hạnh phúc” của Trường Wellspring và chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự phối hợp của các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC, Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia”, cô Lê Thị Mai Hương chia sẻ.

Sự kiện còn thu hút những gương mặt có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng như Phạm Thùy Dương (Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024), bà Hồ Ngọc Phương Linh (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024), bà Tracy Trần (Đại diện Yum Network), cùng các nhà sáng tạo nội dung TikTok như Lê Dung và Himá.

Em Nguyễn Phạm Hiền Minh, học sinh lớp 11AP, Đại sứ An toàn số Học đường của Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi, đại diện đội ngũ Đại sứ An toàn số Học đường của Hà Nội phát biểu tại Diễn đàn Cyber Care Summit 2026

Được biết, diễn đàn “Cyber CARE Summit 2026 - Together for Safer Connections” diễn ra trước 4 ngày trước dịp kỷ niệm một năm lễ ký Công ước Hà Nội (25/10/2025), Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với sự góp mặt của đại diện đến từ hơn 72 quốc gia và tổ chức quốc tế hội tụ về Hà Nội.

Nhớ tới cột mốc ý nghĩa đó, em Nguyễn Phạm Hiền Minh, Đại sứ An toàn số Học đường Trường Wellspring Hanoi đã bày tỏ mong muốn có thể chung tay cùng các Đại sứ An toàn số Học đường từ các trường, tiếp nối Công ước quốc tế của người lớn, kêu gọi học sinh Thủ đô cùng chung tay mang lại sự an toàn trên không gian mạng và cam kết không để bất kỳ người bạn nào phải đối diện với tổn thương một mình.

“Thế giới đã chung tay vì Công ước Hà Nội, thì con tin chắc rằng học sinh Thủ đô và rộng hơn là học sinh trên khắp ba miền cũng sẽ tiếp nối tinh thần ấy. Chúng ta sẽ mang sự an toàn đến gần hơn với từng chiếc màn hình, từng lớp học xung quanh mình. Học sinh Hà Nội chúng con xin thể hiện cam kết của mình bằng lời hứa của học trò Thủ đô: Không để bất kỳ người bạn nào phải đối diện với tổn thương trên không gian mạng một mình!”, em Nguyễn Phạm Hiền Minh phát biểu tại sự kiện Cyber Care Summit 2026.

Học sinh Trường Wellspring Hanoi mô phỏng thực trạng học sinh trở thành nạn nhân của bạo lực mạng thông qua vở kịch tương tác “Lướt chạm”

Các chuyên gia, nhà quản lý từ bộ, ban, ngành chia sẻ những rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trên không gian mạng cùng những giải pháp thiết thực trong phần tọa đàm “Leading with Care”

Nhằm truyền tải thông điệp an toàn mạng một cách sinh động và thực tế, hơn 300 khách mời đã cùng tham gia kịch ứng tác “Lướt chạm”. Vở kịch tái hiện những tình huống rủi ro quen thuộc mà trẻ em thường gặp phải trên không gian mạng. Nhờ trực tiếp nhập vai, phân tích và thảo luận hướng giải quyết, người tham dự không chỉ dễ dàng nhận diện dấu hiệu nguy hiểm hay cách tìm kiếm sự hỗ trợ, mà còn chủ động trang bị kỹ năng ứng phó cần thiết. Trải nghiệm trực quan này đã biến những kiến thức an toàn số khô khan thành bài học thực tế đầy ý nghĩa, làm nổi bật vai trò của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ trẻ em trước các tổn thương trực tuyến.

Tiếp nối các hoạt động trải nghiệm, Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ: “Hiện nay, ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó phân biệt, các thủ đoạn giả mạo cũng trở nên tinh vi hơn nên kỹ năng nhận diện là điều đầu tiên mỗi em cần được trang bị. Về kỹ năng tự bảo vệ, điều này không có nghĩa là giao toàn bộ trách nhiệm bảo vệ bản thân cho các em mà nhà trường và gia đình cần phối hợp để trang bị kiến thức, hướng dẫn thực hành và tạo điều kiện cho các em từng bước hình thành kỹ năng, từ đó có đủ năng lực để nhận biết nguy cơ và chủ động bảo vệ mình. Về kỹ năng đồng hành, đó là sự chung tay, phối hợp giữa thầy cô, gia đình và các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ các em trước những nguy cơ trên không gian mạng".

Tập thể Đại sứ An toàn số Học đường từ nhiều trường học tại Hà Nội nhận giấy khen từ Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi và chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an sau khi kết thúc diễn đàn Cyber Care Summit

Đại sứ An toàn số Học đường từ Trường THPT Việt Đức, Trường THCS Cầu Giấy A và Trường THCS Nghĩa Tân nhận giấy khen từ Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi nhờ những đóng góp trong hoạt động lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” của Chiến dịch “Không một mình 2026”

Đại sứ An toàn số Học đường Đặng Kim Thiên Kim, Trường THCS Lê Ngọc Hân, nhận giấy khen từ Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi nhờ những đóng góp trong hoạt động lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” của Chiến dịch “Không một mình 2026”

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thượng tá, TS. Bùi Thị Liên, Chuyên gia Tâm lý học Tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân, đã mở rộng hơn những chia sẻ từ các chuyên gia trong nội dung tọa đảm trước đó, chuyển hóa thành những kỹ năng thực tiễn trong bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại trực tuyến: “Các con cũng cần tự hỏi cảm xúc của mình. Khi nói chuyện với người này các con có thấy sợ hay không? Những chuyện họ đề cập đến có khiến các con thấy lạ, thấy sợ không? Mối quan hệ này nó có đang tạo ra cho mình một cảm giác mình đang mắc nợ người đấy không?... Đó chính là những dấu hiệu để các con thấy được rằng bản thân có đang gặp nguy cơ dẫn đến xâm hại trực tuyến hay không”.

Thông qua hoạt động này, các nhà giáo dục được tiếp cận những kiến thức và phương pháp thực hành phục vụ việc nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Đồng thời, việc kết nối đội ngũ chuyên gia nguồn với các trường tham dự góp phần tạo nền tảng để kiến thức và kỹ năng an toàn số tiếp tục được lan tỏa tới giáo viên, học sinh và cộng đồng giáo dục.

Diễn đàn Cyber Care Summit 2026 mở ra những cách tiếp cận giáo dục an toàn số toàn diện, kết nối tri thức với trải nghiệm, trách nhiệm với hành động và giá trị nhà trường với lợi ích cộng đồng. Từ một diễn đàn được tổ chức tại Thủ đô, chương trình kỳ vọng mang đến những cơ hội hợp tác, chia sẻ chuyên môn và lan tỏa các sáng kiến giáo dục an toàn số tới nhiều nhà trường, địa phương trên cả nước.