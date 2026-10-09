Đại sứ An toàn số học đường Nguyễn Phạm Hiền Minh: Lời hứa 'Gần bạn, hiểu bạn, giúp bạn' trong Chiến dịch 'Không Một Mình'

Trở lại cùng 3 món quà gắn kết

Sáng ngày 09/10/2026, tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), Chiến dịch “Không Một Mình” lần thứ 2 đã chính thức khởi động. Đây cũng là năm đầu tiên Chiến dịch có sự tham gia của các Đại sứ truyền thông.

Nguyễn Phạm Hiền Minh - học sinh Trường Phổ Thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hà Nội là một trong những đại sứ được lựa chọn.

Phát biểu tại sự kiện, giơ cao chiếc khăn, chiếc thẻ và chiếc móc khóa trên tay, Hiền Minh bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc một năm về trước khi em vinh dự được trình diễn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong ngày phát động chiến dịch mùa đầu tiên. Đối với em, đó không đơn thuần là vật kỷ niệm, mà là 3 món quà gói trọn sự đồng hành, bài học và kiến thức từ chiến dịch “Không Một Mình”. Đại sứ An toàn số học đường tin rằng những món quà ấy sẽ là hành trang cùng em và hàng triệu bạn học sinh lan tỏa những giá trị văn minh, an toàn đến cộng đồng.

Đại sứ An toàn số học đường Nguyễn Phạm Hiền Minh. Ảnh: BTC

Sự đồng cảm đồng lứa - “Lá chắn” bảo vệ từ những điều giản dị

Trực tiếp trải qua lứa tuổi học trò với những trăn trở trong tâm lý, Hiền Minh thẳng thắn chia sẻ về thực trạng cô đơn và áp lực của không ít bạn trẻ hiện nay. Em chỉ ra rằng, đằng sau những bức ảnh rạng rỡ đạt nhiều tương tác trên mạng xã hội hay câu nói “tớ vẫn ổn”, có thể là những áp lực âm thầm và cảm giác lạc lõng giữa sân trường ngập tràn tiếng cười nói.

Từ góc nhìn của một người trong cuộc, đại diện cho tiếng nói học sinh, em khẳng định bên cạnh sự bảo vệ của lực lượng an ninh mạng, nhà trường và gia đình, thì người bạn ngồi cùng bàn chính là chiếc “phao cứu sinh” nhận diện nguy cơ sớm nhất.

“Một người trưởng thành có thể nghĩ một học sinh trầm lặng là do mệt mỏi học hành, nhưng một người bạn cùng lứa tuổi sẽ nhận ra ngay ánh mắt của bạn ấy hôm nay khác hẳn mọi ngày. Lắng nghe một người bạn không đòi hỏi chúng ta phải là chuyên gia tâm lý cao siêu. Đơn giản là khi thấy bạn mình im lặng bất thường, ta sẵn sàng gác lại chiếc điện thoại, ngồi xuống và hỏi: Hôm nay cậu mệt lắm không, tớ ở đây để nghe cậu nói này”, Hiền Minh chia sẻ.

Các bạn học sinh tham dự sự kiện. Ảnh: BTC

Lời hứa của tuổi học trò: “Gần bạn, hiểu bạn, giúp bạn”

Hiền Minh khẳng định mỗi học sinh đều có thể trở thành một Đại sứ an toàn số mà không cần đến những điều quá xa xôi. Điều ấy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: dũng cảm lên tiếng bảo vệ bạn khi bị bắt nạt, kéo một người bạn đang thu mình cùng tham gia tập thể, hay kiên nhẫn ngồi nghe bạn trút bầu tâm sự mà không phán xét.

Noi theo tinh thần “gần dân, hiểu dân, giúp dân” của lực lượng công an, Đại sứ An toàn số học đường đại diện cho thế hệ trẻ gửi gắm lời hứa đầy ý nghĩa: “Gần bạn, hiểu bạn, giúp bạn. Gần bạn, để nhận ra ánh mắt bạn khác đi. Hiểu bạn, để lắng nghe mà không phán xét. Giúp bạn, để không bạn nào phải đối diện với bất cứ điều gì một mình”.

Lời chia sẻ chân thành cùng thông điệp “Chúng ta không bao giờ phải đối diện với bất cứ thứ gì một mình” của em Nguyễn Phạm Hiền Minh đã truyền ngọn lửa thấu hiểu mạnh mẽ, hứa hẹn một mùa chiến dịch “Không Một Mình” lan tỏa sâu rộng, xây dựng môi trường học đường và không gian mạng thực sự an toàn, văn minh.