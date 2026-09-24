Đại sứ Ấn Độ thăm, làm việc tại Trường Đại học Thông tin liên lạc

Ngày 24-9, ông Tshering W. Sherpa - Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Thông tin liên lạc. Chủ trì đón, làm việc với đoàn có Đại tá, PGS, TS Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc.

Đoàn tham quan Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc với các cơ quan, cơ sở đào tạo và chuyên gia Ấn Độ giai đoạn 2021 - 2026 trên các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), ngoại ngữ, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một trong những kết quả nổi bật là việc phối hợp triển khai hoạt động Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ. Trung tâm là kết quả của sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ, góp phần xây dựng cơ sở đào tạo, nghiên cứu về CNTT và ngoại ngữ tại Trường Đại học Thông tin liên lạc.

Đại sứ Ấn Độ tặng quà lưu niệm cho nhà trường.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Trường Đại học Thông tin liên lạc đề nghị tiếp tục phối hợp khai thác hiệu quả Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ; xúc tiến hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Viễn thông Ấn Độ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử; phối hợp xây dựng phòng nghiên cứu ứng dụng AI và tăng cường đào tạo tiếng Anh, CNTT cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trong chương trình, Đại sứ Tshering W. Sherpa và đoàn công tác tham quan Trung tâm CNTT và Ngoại ngữ, tìm hiểu cơ sở vật chất, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; trao đổi về việc tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ của các chuyên gia Ấn Độ tại trung tâm trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với nhà trường.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc với các cơ quan, cơ sở đào tạo và đối tác Ấn Độ, qua đó thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT, ngoại ngữ.